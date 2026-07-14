床蝨怕光？滅蟲專家教「空城計」斷糧徹底滅蝨　小心3大多蝨黑點

香港地人煙稠密，若然不幸招惹床蝨入屋，著實令人煩惱！有滅蟲公司老闆在網上討論區分享「滅蝨必殺技」，指經多年觀察發現床蝨極度怕光，且依賴人血，故傳授3大方法幫助受床蝨問題困擾的「苦主」應急，其一最有效的是「空城計」，只要搬離有床蝨地方，令牠們徹底「斷糧」，3個月內即可完全解決問題。他亦指，很多人誤會以為床蝨入屋是外遊所致，但其實網購包裹、療養院或老人院、外傭聚居地才是「多蝨黑點」，他建議外遊回家只要仔細檢查衣物或行李，或使用蒸氣噴灑，便已經很安全。



有滅蟲公司老闆在網上分享「滅蝨必殺技」，以及3大「多蝨黑點」。（「連登討論區」圖片）

有滅蟲公司老闆在網上分享「滅蝨必殺技」，以及3大「多蝨黑點」。（「連登討論區」圖片）

床蝨2大致命弱點：怕光、依賴人血

有曾經飽受床蝨問題困擾、因而開設滅蟲公司的老闆近日在連登討論區發文分享，他透露經常會將為客戶所捉的床蝨，帶回家中或辦公室研究觀察，經過長達7至8年時間和床蝨「朝夕相對」，發現床蝨有2大致命弱點，包括極度怕光，以及極度依賴人血。

曾經飽受床蝨問題困擾、因而開設滅蟲公司的老闆。（「連登討論區」圖片）

他花費7至8年時間研究床蝨，發現床蝨2大致命弱點，包括極度怕光，以及極度依賴人血。（「連登討論區」圖片）

傳授3個滅蝨方法 最強招式：空城計

為了幫助面對床蝨問題的「苦主」應急，樓主傳授3個方法，要滅蝨先要「令佢哋勢力減弱甚至全滅」。樓主指，最強招式是使出「空城計」，他形容「住戶係床蝨嘅衣食父母，住戶一走，佢哋都好難生存」，床蝨一旦失去血液供應，成蟲和幼蟲死亡高峰期將於2星期內，絕大部分都可在1個月內「餓死」陣亡。

搬離有床蝨單位 床蝨失去血液供應將「餓死」

最理想的做法是搬離有床蝨單位，最快3個月內「我話知佢幾百隻定幾十萬隻，會幾乎死晒」，若有仍然存活、未孵化的床蝨蛋，由於牠們身體狀況超強，只要在相關位置噴上藥水，2個月即可解決問題。倘若因種種因素無法搬離住處，樓主建議換個位置，如「搬離睡房去客廳訓」，將自己和床蝨徹底隔離。

床蝨有2大致命弱點，包括極度怕光，以及極度依賴人血。（「連登討論區」圖片）

床蝨有2大致命弱點，包括極度怕光，以及極度依賴人血。（「連登討論區」圖片）

晚上睡覺開着燈！ 床蝨受光影響阻礙行動

另一方法雖然被動但卻有用，苦主只需在晚上睡覺時開着燈（最理想是白光）並帶戴上眼罩即可。事關樓主曾嘗試做實驗，開啟白燈後，即使將床蟲放在手上，牠們都無法完成吸血行動。不過躺在床上必定有遮光點，如背脊壓在床上的範圍，或會有「蠱惑」床蝨從遮光點入手，再捐入衣物內。

樓主用玻璃樽裝起床蝨，證實床蝨怕光滑面，建議床位和牆身或櫃保持至少10厘米的距離。（「連登討論區」圖片）

樓主用玻璃樽裝起床蝨，證實床蝨怕光滑面，建議床位和牆身或櫃保持至少10厘米的距離。（「連登討論區」圖片）

樓主用玻璃樽裝起床蝨，證實床蝨怕光滑面，建議床位和牆身或櫃保持至少10厘米的距離。（「連登討論區」圖片）

不方便搬走點算？ 使用蚊帳黏上雙面膠紙 床蝨受阻難移動

所以最後方法便是使用蚊帳，由於蚊帳本能有效防蚊，成蟲難以進入，只需在蚊帳外層邊緣、床腳、四邊牆身，大幅度黏上強力的雙面膠紙或膠水，此舉將令床蝨難以移動和吸血，即使不幸仍有幼蟲突圍而出，至少「先被攔截一大批」。

床蝨怕光滑面 建議床位和牆身或櫃保持10厘米距離

樓主補充，若然未被床蝨攻佔的床位，即可採取「封鎖登陸點」法。他不時使用玻璃樽和膠樽裝起床蝨，即使打開蓋，床蝨「都係突破唔到10cm」，往上爬的中途便會跌下起點，針對牠們怕光滑面，建議床位和牆身或櫃保持至少10厘米的距離，增加登陸困難；若然床褥已被床蝨佔據，則可使用蒸氣機，「勤力嘅話，其實距離清零都比較快」。

絕大部分床蝨都是外來物品所致，要注意3大「多蝨黑點」。（「連登討論區」圖片）

床褥為床蝨重災區，其次是衣物。（「連登討論區」圖片）

外遊非引床蝨入屋主因！

至於不少人以為導致床蝨入屋，主因是外遊後從酒店帶返家中，但樓主指出以上機率微乎其微，認為外遊回家時，只要仔細檢查衣物或行李，或使用蒸氣噴灑，相對已經安全。

網購包裹最易成為床蝨溫床！

值得留意的是，絕大部分床蝨都是外來物品所致，要注意3大「多蝨黑點」。首先是網購包裹，由於快遞包裝、紙皮盒、環保袋、紙袋在物流倉庫中長期重疊堆放，容易成為床蝨的溫床 ，若然將黏附隱藏床蝨蛋的快遞攜帶回家，便會引來床蝨問題 。

網購包裹在物流倉庫中長期重疊堆放，也容易成為床蝨的溫床 。（示意圖／資料圖片）

療養院、老人院 外傭聚居地皆為「多蝨黑點」

其次是長者頻繁進出的醫院、療養院、老人院；最後是有聘請外傭的家庭，因為外傭每星期都有同鄉聚會，而她們集體宿舍亦是高危點之一。

另外多蝨黑點包括長者頻繁進出的醫院、療養院、老人院。（示意圖／資料圖片）

鄰居若受蝨患困擾 胡亂棄置傢俬雜物易「中招」

不過樓主指出，即使不是自己或家人將床蝨帶入屋，若然同層、甚至同棟有鄰居家中有蝨患問題，胡亂棄置傢俬雜物等，都有機會引來床蝨從門口進入。

相關文章：寶琳自助洗衣店乾衣機疑有床蝨！網民震驚：污糟 3步驟杜絕床蝨

本港許多住宅單位面積狹窄，租客未必能購買洗衣機和乾衣機，寧願光顧自助洗衣店。本港有網民在Facebook群組「西貢將軍澳討論區」表示，日前光顧寶琳1間自助洗衣店，卻發現乾衣機邊位疑似出現床蝨。



網民：見到都恐怖，惹到返屋企就大件事

帖文引來許多網民討論，「見到都恐怖，惹到返屋企就大件事」、「開佢名啦」、「唔出奇，一個人冇公德心，咩都做得出」、「有啲人連鞋都掟埋入去洗，梗係污糟啦」。

樓主日前光顧寶琳1間自助洗衣店，卻發現乾衣機邊位疑似出現床蝨。（Facebook群組「西貢將軍澳討論區」圖片）

醫生：引起皮膚搔癢造成失眠

《香港01》曾報道，台灣嘉義大林慈濟醫院家醫科主診醫生楊鈺雯指出，床蝨又稱臭蟲，大小約如一顆蘋果籽，顧名思義，牠經常生活在床墊、床鋪、棉被、枕頭，或是地毯、絨布椅子等縫隙，平時吸人血維生。雖然床蝨不帶病菌、不會傳染，但被叮咬後，引起皮膚搔癢，甚至造成失眠、精神耗弱。

網民表示「見到都恐怖，惹到返屋企就大件事」、「開佢名啦」、「唔出奇，一個人冇公德心，咩都做得出」、「有啲人連鞋都掟埋入去洗，梗係污糟啦」。（AI生成圖片）

用攝氏60度熱水浸泡後用洗衣機清洗 放入乾衣機烘乾

被床蝨叮咬的患者，有時沒有感覺。楊鈺雯解釋，床蝨叮咬皮膚時，同時會釋放出麻醉劑，因具有麻醉作用，讓被叮咬的人沒有感覺，往往等到麻醉的感覺退去後，開始出現紅腫、搔癢等症狀，此時若搔抓嚴重，皮膚破皮，恐引發蜂窩性組織炎。楊鈺雯建議，所有衣物要先用攝氏60度的熱水浸泡，燙死床蝨，再用洗衣機清洗，並用乾衣機烘乾，或晾在大太陽下曬乾，才能完全杜絕床蝨。

（連登討論區）