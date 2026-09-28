韓國床蝨再現｜直擊桑拿房驚現蟲海！遊韓必讀酒店防蝨指南

南韓向來是港人熱門旅遊勝地，不過當地早前一度爆發的「床蝨危機」再度敲響警鐘，不少準備出發的市民都擔心行李隨時「帶蝨返屋企」。究竟當地的蝨患實況如何？旅行時住酒店又該如何自保？萬一不幸中招被咬，皮膚出現紅腫又應如何正確護理？



直擊桑拿房重災區 連環吸血兼遍地黑點

（截圖自Youtube頻道《다흑》影片）

這波床蝨問題到底有多嚴峻？韓國知名昆蟲 YouTuber「Da-Black」（韓文：다흑）早前接獲民眾舉報後，親自前往釜山一間汗蒸幕（桑拿房）實地調查，現場情況令人咋舌。

床蝨本屬於夜行性昆蟲，但在該處的休息區，日間已能隨處看見活生生的床蝨爬行。牆壁與木質縫隙之間滿佈黑色一點點的痕跡，正是床蝨吸食人血後排出的糞便。現場不少躺在地墊休息的熟睡客人身上早已留有咬痕，YouTuber 更隨手就在客人身旁及軟墊接縫處，活捉到多隻吸滿人血、體型圓滾的床蝨成蟲與幼蟲。

雖然場館負責人聲稱曾進行消毒，但顯然未見成效。由於汗蒸幕人流極高，床蝨很容易附著在衣物或行李上，跟隨旅客擴散至各區住宅甚至跨國傳播，形成防不勝防的隱形隱患。

外遊入住酒店必做！專家拆解 9 大黑點與防蝨妙招

出外旅遊想住得安心，不能單靠酒店的清潔承諾。香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強提醒，床蝨多數藉由行李或隨身物品傳播，旅客進房後應按部就班做好防護：

1. 行李切忌落地

進房後第一時間不要急於打開行李，亦不要將行李直接平放在地氈或木地板上。建議先將行李箱暫放於洗手間或行李架上。出發前亦可用透明保護膜包裹行李箱，減低床蝨在航程或搬運中鑽入拉鏈縫隙的風險。

2. 開電筒搜查 9 大藏蝨黑點

（截圖自Youtube頻道《다흑》影片）

床蝨最愛藏身在接近人體的木器及布料縫隙，進房後應拿出手機電筒仔細檢查：

床褥滾邊與轉角 —— 床褥四周的滾邊車線、標籤縫線處及四個角落，是床蝨最常產卵和群聚的地方。



床板與床褥架 —— 掀起床褥，檢查支撐床褥的木板表面、木條接合位及螺絲位。



床邊框 —— 圍繞床身四周的木框或軟包外框接縫處。



床頭板 —— 特別是靠牆的背面暗位、木板接榫處或床頭軟墊的深層摺位。



床腳架 —— 支撐床身的四個床腳、底部接地防滑墊以及滾輪金屬縫隙。



床身各處細小罅隙 —— 包括床架與床頭櫃連接的空隙、床底結構中任何只有幾毫米寬的深隙。



枕頭與寢具摺疊處 —— 枕頭套開口折疊位、拉鏈暗槽以及被套邊角的內摺處。



床周邊木質家具 —— 床頭櫃抽屜底面、滑軌夾縫、梳妝台邊角及靠床木椅的接合處。



牆壁與家具間陰暗空隙 —— 靠近床邊的踢腳線（地腳線）裂縫、插座邊緣暗位，以及牆紙微翹的背後。



3. 嗅聞有否特殊氣味

若房內隱約聞到一股異常的「甜霉味」，加上床單或床褥邊緣出現生銹般的血漬或黑色小斑點，很可能已有床蝨出沒，應立即要求更換房間。

4. 切忌使用「殺蝨蛋」

部份人以為自備煙霧殺蟲劑（俗稱殺蝨蛋）能在房內一網打盡，但專家強調這反而會弄巧成拙。煙霧滲透力有限，難以殺滅深藏木隙內的蟲卵，反而會驚動成蟲向周邊擴散，令蝨患更難收拾。

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被咬後狀似「蚊癩」 止痕護理切忌亂試偏方

（截圖自Youtube頻道《다흑》影片）

床蝨本身不會傳播致命傳染病，但叮咬帶來的皮膚反應卻相當折磨。

被床蝨叮咬後，皮膚通常會出現一顆顆極度痕癢的紅色丘疹，外觀與常見的「蚊癩」十分相似，特點是咬痕往往會呈一直線或成群分佈。部份敏感體質人士可能會長出大水泡，甚至罕見地誘發過敏性休克。

如果不慎被咬，切記遵循以下護理步驟：

冷敷與溫和清洗：使用冷水配合溫和梘液清洗患處，再以冰敷減輕發炎反應和刺癢感。



嚴禁大力抓：過度搔抓容易抓損皮膚表面，引致細菌入侵造成繼發性皮膚感染。



正確塗抹藥膏：一般可在藥劑師指導下使用抗敏止痕藥膏，若紅腫範圍持續擴大或異常灼痛，應盡快求醫，由醫生處方外用類固醇或口服抗組織胺藥物。



切勿誤信未經驗證偏方：坊間流傳不少自行調配的草藥或中藥偏方敷貼止痕，但衛生署曾多次提醒市民，隨意使用未經中醫師診斷及未經規範炮製的藥材（例如誤用烏頭類生附子等毒性藥物），極易引起嚴重接觸性皮炎或中毒風險，市民切勿以身試法。



返港消毒防禦 熱水與蒸氣是最大剋星

行程結束抵港回家後，防蝨工作仍不能鬆懈。建議在玄關或洗手間拆開行李：

衣物高溫洗滌：將所有穿過或未穿過的衣物，放入攝氏 60 度或以上的熱水浸泡清洗約 10 至 20 分鐘，並以高溫熨燙或乾衣機烘乾，足以將成蟲及蟲卵徹底消滅。



低溫冷凍處理：部份無法承受高溫洗滌的細小隨身物品，可裝入密封膠袋，置於零下 18 度的雪櫃冰格冷凍 24 小時。



高壓蒸汽清潔行李：行李箱內外及最易黏附蟲體的滑輪位置，可使用家居高壓蒸汽機仔細噴熨消毒。



只要保持警覺、掌握正確的衛生防護步驟，外遊時便無需過度擔驚受怕，安心享受愉快的異國假期。

預防床蝨跟回家記得這樣做、發現床蝨該怎麼辦？（按圖👇👇👇）

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