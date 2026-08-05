上海維也納酒店客房爬滿床蝨　住客深夜被狂咬反被嗆｢為何不檢查｣

7月28日，一名大連旅客在上海維也納國際酒店青浦路店入住，當晚感覺身上發癢，並在客房發現大量床蝨。深夜與酒店交涉多時未能得到妥善解決，部分索償訴求也造酒店拒絕。酒店回應備受爭議，消息傳開後引發網民熱論，大批網民質疑連鎖酒店衛生監管存在漏洞。



維也納國際酒店青浦路店，示意圖。（攜程）

7月28日，一名大連旅客在上海維也納國際酒店青浦路店入住，當晚感覺身上發癢，並在客房發現大量床蝨，示意圖。（微博）

客房發現床蝨求助無果 住客凌晨另尋住處

綜合《齊魯晚報》、《青島新聞網》和《都市現場》報道，7月31日，事主鄧先生表示他於7月28日赴上海出差入住涉事酒店，當晚身體持續發癢，開燈後察覺床鋪、地板有多隻床蝨。鄧先生馬上致電前台求助，等候20分鐘無人到場，再度催促才有員工上來查看，職員見蟲後隨即勸他離開房間。

一名男子入住上海維也納酒店於客房发现床上、地板上散布着多只床蝨，示意圖。（微博）

一名男子入住上海維也納酒店於客房发现床上、地板上散布着多只床蝨。（都市現場）

鄧先生前往前台交涉，兩名工作人員稱對情況不知情，僅可安排轉房，卻無法保證其他客房沒有蟲患，也不安排人員現場檢查。他要求聯絡當值經理，但午夜12時至凌晨1時許一直未能聯繫上。

鄧先生連同兩名同事申請退房退款，直至凌晨2時仍未有結果，最後只能聯絡客戶前來接載，轉往其他酒店入住。鄧先生稱幾乎徹夜未眠，更令他損失重大的是，次日被迫取消一場重要客戶談判。

被床蝨叮咬的痕跡，示意圖。（科普中國）

賠償方案產生分歧 酒店反嗆住客：為何不自行檢查

鄧先生表示，7月29日酒店提出方案，願意報銷他個人醫療檢查費用、退還本人房費，但拒絕退還兩名同事房費；至於他提出的機票改簽費、誤工損失等索償，酒店一概拒絕。

最令他難以接受的是酒店人員的態度，對方反質問他：「四十多歲成年人，為何入住不自行檢查房間？」鄧先生反駁，旅客並非酒店清潔人員，不應由住客負責核查客房衛生。

維也納國際酒店青浦路店，示意圖。（攜程）

目前，酒店職員回應指已經與客人協商並完成退款。當記者追問兩名同事的退款安排、房間滋生床蝨原因、酒店蟲害消殺周期等細節，對方表示總經理已處理事件，負責相關事務的客房經理正在休假，無法提供更多資訊。

事件在社交平台發酵並登上熱搜，大量網民留言表示「我去，這樣的酒店還不倒閉？」「太可怕了，以後哪裡的維也納酒店都不敢住了！」「這種環境還能營業？質檢檢查部門呢，又沒人管了」「我入住西安的維也納也遇到了，看到特別大的黑色蟲子」「這價位這質量這服務態度能開到今天真是奇蹟了」。