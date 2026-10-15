美媒：美軍正考慮使用「炸彈之母」打擊伊朗能源基礎及核設施

美媒引述消息人士報道，假如美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在中期選舉前後下令恢復軍事行動，美軍已制定新的打擊計劃，其中包括可能使用名為「炸彈之母」（GBU-43/B）的炸彈來打擊伊朗的能源基礎設施和核設施。若首次在與伊朗的衝突中使用GBU-43/B巨型空爆炸彈，將標誌着衝突的顯著升級。



報道指，隨着中期選舉臨近，特朗普面臨着結束這場極不受歡迎戰爭的巨大壓力。白宮正在尋求一個能讓特朗普宣布「象徵性勝利」並藉此下台階的選項，以避免投入大規模地面部隊。

在過去幾周裏，白宮一眾顧問舉行了多次會議，討論對伊朗的各種方案。儘管特朗普公開宣布在中期選舉前不會採取新的行動，但幾位顧問私下表示，他們並不確定這項聲明是否最終定論，或者在選舉日之前是否會發生變化。

2026年7月27日，伊朗德黑蘭一棟建築物上的廣告看板，畫有美國總統特朗普（Donald Trump）的頭像。（WANA via REUTERS）

但外界對「炸彈之母（MOAB）」能否有效打擊伊朗核設施和其他位於地下深處的設施仍有疑問。消息人士稱，雖然這種GPS導引炸彈能夠摧毀相當於九個街區大小的區域，但它可能缺乏足夠的穿透深度，無法摧毀據信由花崗岩層加固的鎬山（Pickaxe Mountain）以及其他伊朗剩餘的核設施。

消息人士亦指，如果使用，MOAB炸彈會對爆炸區域造成毀滅性影響，但可能僅限於地表。而該炸彈巨大的爆炸半徑幾乎也肯定會引發人們對平民傷亡的擔憂。