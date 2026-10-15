伊朗23歲女被指網上發文「侮辱先知」判死刑　曾參與反政府示威

伊朗一名23歲女學生阿米尼（Najmeh Amini）今年1月曾參加反政府示威被捕；英媒引述人權組織指，阿米尼近日被控在社交平台上的貼文「侮辱先知」被判死刑。人權組織表示，阿米尼的遭遇並不是單獨個案，他們估計伊朗政府今年已執行超過600宗類似的死刑。



《衛報》10月14日報道，人權組織對伊朗不斷增加的死刑判決和執行數量發出警告。此前有報道稱，一名23歲的女子阿米尼（Najmeh Amini）因在社交平台上發表褻瀆神明的言論而被判處死刑。

這張截圖來自2026年1月9日發布的一段社交媒體影片，顯示示威者在伊朗首都德黑蘭聚集，其中有人站在燃燒的車輛旁。（Reuters）

阿米尼是一名主修會計的學生，目前被關押在東北部城市馬什哈德（Mashhad）的瓦基拉巴德監獄（Vakilabad）。她分別在革命法庭和刑事法庭的審理下，被判處12年以上監禁和死刑。

一位接近阿米尼家人的消息人士告訴總部位於美國的「伊朗人權活動家」（HRAI），阿米尼因「侮辱先知」的罪名被判處死刑。據報道，她是在伊朗網絡警察（FATA）進行網絡監控後被捕的。她貼文的具體內容尚未公開。

在另一宗案件中，阿米尼因危害國家安全和散布反政權宣傳等罪名被判處12年6個月零1天的監禁。

阿米尼在今年1月全國性抗議活動中被安全部隊逮捕，隨後遭到殘酷鎮壓。據報道，有數千人在示威行動中喪生，而伊朗人權通訊社（HRAI）旗下的赫拉納通訊社（Hrana）則稱，超過5萬人被捕。

在9月公布的一段據稱是阿米尼的錄音中，她呼籲國際社會介入，呼籲聯合國、律師和人權組織調查她的案件。

她在錄影中指：「我今天不想把自己塑造成英雄。我只想要一件事：讓我的聲音被聽到。我是一個天真無邪的年輕女孩，懷抱着許多希望和夢想。我的父母在等我。我的家人每晚都因為害怕失去我而徹夜難眠。」

人權組織警告，伊朗政府越來越多傾向使用死刑來製造恐懼和打擊異見人士。據總部位於挪威奧斯陸的伊朗人權組織（IHRNGO）稱，今年已有超過600人被處決。