澤連斯基訪英獲首相力挺支持　稱無論多久都將與烏克蘭站在一起

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）10月14日（周三）訪問英國，首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）表達他對烏克蘭「堅定不移」的支持。此前特朗普為抑制油價上漲，宣佈將放寬對俄戰時制裁，以換取莫斯科供應大量柴油，此舉迅速招致烏克蘭和歐盟的強烈反對。



美國政治新聞網站《政治報》（POLITICO）報道，在澤連斯基即將造訪唐寧街前夕，貝安德敦促國際盟友加強對俄羅斯的致裁，並呼籲俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同意實現「能源停火」。

2026年10月14日，英國首相貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）在唐寧街10號，會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時發表演說。（Reuters）

在澤連斯基到訪前，唐寧街10號昨晚發佈一份聲明，貝安德在聲明中表示，「我們對烏克蘭堅定不移的支持，對於保障英國自身的安全，以及確保前線人員擁有擊退俄羅斯所需的裝備，至關重要。」

貝安德稱，「我想向烏克蘭人民傳達的訊息非常明確：無論需要多久，我們都將與你們站在一起；我們將以更大力度、更快的速度提供支持，助力你們為歐洲和平而進行的英勇抗爭。這不僅是正確的做法，更是必須採取的行動。」