胡塞武裝襲擊沙特戰火陰霾逼近聖城麥加　朝聖者：感到極度不安

因也門胡塞武裝襲擊沙特阿拉伯航空樞紐，前往麥加等地拜謁的朝聖者被捲入戰火，部分人親歷襲擊，更多人行程受阻。



上週六（10月10日），一枚胡塞武裝發射的導彈擊中了利雅德機場的候機室，造成13人死亡、300多人受傷。沙特媒體報導稱，一名帶領數十人朝聖團的孟加拉伊瑪目在襲擊中身亡，另有多人受傷。

儘管胡塞武裝承諾不會襲擊每年吸引數百萬朝聖者的兩大回教聖城麥加和麥地那，但他們正將沙特的其他機場作為打擊目標，稱這是對沙特空襲行動的報復。

身穿朝聖服飾、坐在麥加禁寺中庭的約旦人安瓦爾（Fadi Anwar）告訴路透社：「我為自己和家人的安全感到非常擔憂，我們不斷收到來自官方的手機推送警報，這讓我們感到極度不安。」

沙特官員堅稱，沙特目前是安全的，並強調訪客的安全高於一切。然而，西方國家政府已發佈警告，建議本國公民不要使用沙特的大部分機場。

圖為2026年10月10日的監控電視畫面，顯示沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）受襲時，正有大批旅客。（Saudi Ministry of Media/Handout via REUTERS ）

路透社報道指，雖然大多數國際朝聖者會直接飛抵麥迪那或吉達機場，但也有許多人通過沙特的其他主要航空樞紐轉機，其中還包括許多原本就居住在沙特境內的朝聖者。

來自蘇丹的穆罕默德（Al Amin Hassan Mohammed）在前往麥加朝聖前正在探望住在沙特的家人。他說，星期六發生襲擊時他恰好在利雅德，爆炸嚇得他和鄰居們紛紛跑到大街上。「我們當時既疲憊又擔憂，大家都走出家門，聚在一起議論。」

麥加每年都彙聚着來自全球的數百萬信徒，然而這一連串的襲擊事件令不少信徒陷入不安與恐慌。

本文獲《聯合早報》授權轉載

