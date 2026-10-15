沙特阿美總部遭導彈空襲　多個樓層起火　CEO辦公室樓層據報損毀

石油巨頭沙特阿美（Saudi Aramco）位於達蘭（Dhahran）的總部星期二（10月13日）晚遭到導彈襲擊，火勢蔓延至多個樓層，據路透社引述的三名消息人士透露稱，行政總裁納賽爾（Amin Nasser）辦公室所在的樓層損毀嚴重，部份天花板倒塌，窗戶和門被炸飛。



沙特阿美行政總裁納賽爾（Amin Nasser）2026年10月在沙特出席能源論壇（25TH WPC ENERGY CONGRESS/Handout via REUTERS）

報道引述其中兩位消息人士稱，火災開始於總部南翼的九樓，並蔓延到六樓至十樓之間的區域。另一位消息人士補充指，沙特阿美行政總裁納賽爾辦公室所在的大樓頂部三層，遭受嚴重損壞，部份天花板塌陷，門窗炸飛。

總部部份設施營運仍一切如常，但部份員工已被要求居家辦公，同時消息稱，公司部份職能已轉移至全球各地的辦公室，並補充火勢持續燃燒至週三凌晨。

總部設施內設有營運中心，協助公司對陸上及海上石油鑽井平台、煉油廠、出口終端以及數千公里的管線進行監管。

2026年7月2日拍攝的一張衛星影像顯示，沙特國有石油公司－沙特阿美（Saudi Aramco）位於達蘭（Dhahran）的總部，該總部於10月13日（週二）晚間遭到攻擊。（Reuters）

胡塞武裝（Houthis）於14日宣布，該組織使用大量彈道導彈、巡航導彈和無人機，對沙特東部達蘭的沙特阿美石油公司設施，以及利雅得哈立德國王國際機場（King Khalid）、阿美公司煉油廠發動大規模軍事打擊。

沙特能源部在聲明中表示，週二晚間發生的襲擊，正值也門與伊朗結盟的胡塞武裝和沙特之間的交火加劇之際，引發一場局部火災，而沙特阿美並未對路透社的報道進行回應。