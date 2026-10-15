高市早苗嘆每天多花3至4小時化妝煮食　難靜心思考國策

撰文：成依華
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日本首相高市早苗10月14日在國會表示，每天為了化妝、準備早餐等事務，比男性首相要多花費3至4小時，難以靜心思考國策。

2026年9月2日，日本首相高市早苗在東京舉行的自衛隊高級指揮官會議上發表演說。（Reuters）

在日本眾議院預算委員會的會議上，日本維新會共同代表藤田文武提出「改革首相出席國會方式」的建議，指2022年日本首相出席國會的天數為72天，英國首相為50天，德國總理則為13天，他認為雖然國會會議重要，但首相為出席國會會議而被長時間「束縛」在會場，在國際上也不是常見做法，有必要反思。

高市早苗在回應時稱，她每天因個人打理和家務方面花費不少時間，「早晨洗澡、準備早餐、收拾整理、化妝……算下來，我可能比男首相多花3到4個小時」。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗出席自衛隊高級指揮官會議時檢閱儀仗隊。（Reuters）

她稱想要靜下心來思考並不容易，「想要靜下心來，從戰略高度思考國家應有的發展方向和國家願景，並非易事。就我個人而言，因為工作原因，我常會帶回堆積如山的文件；雖然我能樂在其中地在深夜閱讀這些資料，但若想騰出時間，讓頭腦保持絕對清醒並靜下心來深入思考，確實非常困難」。

高市早苗早前也曾於7月講述睡眠不足的問題，指上任以來因為政務而每日僅「睡0至3小時」，她指自己保持勤政狀態，就連週末都在工作，還感歎終於能在假期做家務，甚至「能睡到5小時」。她這番說法在網上引發爭議，反對黨也對此表示擔憂，認為睡眠不足恐釀決策失誤。

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