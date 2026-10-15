印度裔名演員Imran Khan參與反選舉專員示威　遭要求月底前離國

印度選舉委員會修訂選民名冊，爆發超過1.3億人遭除名的爭議後，大批民眾示威抗議，要求首席選舉專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）辭職。寶萊塢（Bollywood）知名演員伊姆蘭·汗（Imran Khan）10月10日因參與示威而遭扣留後，據印媒報道，政府部門已向他發出通知，要求他10月28日前離國。



43歲的伊姆蘭·汗為印度裔美國籍男演員，在寶萊塢知名，他也是另一明星「印度劉華」阿米爾汗（Aamir Khan）的外甥。

伊姆蘭·汗使用「印度海外公民」（OCI）卡作為證件留在印度，該卡允許印度裔人士赴印逗留，但持卡人無權投票或參加選舉。

警方表示，外國人區域登記辦公室（FRRO）已向伊姆蘭·汗發送通知，指其因參與抗議活動而違反規定。伊姆蘭·汗的律師表示，法律或針對印度海外公民持卡人的任何規定中，均無條款禁止他參與抗議活動。

在10月10日的示威活動中，全國有數千抗議者遭扣留，伊姆蘭·汗在社交網站上傳自己在警車內的相片，寫道「顯然我要被載去遊車河了」（Apparently I'm going for a drive）。

他與女友、同為演員的Lekha Washington於孟買被拘留。

2026年10月10日在印度新德里，一名女警試圖阻止一名被拘留的抗議者從巴士上逃脫（Reuters）

此次抗議源於選民核查行動，共有1.3億人從選民名冊移除，反對黨認為名單修訂影響選舉公平，被剔除的選民中可能包含其大量支持者，批評人士認為，修訂不成比例地有利於總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政黨印度人民黨（BJP）。

印度將於2027年進行七個邦選舉，議會選舉定於2029年，而此次選民核查風波被視作莫迪第三任期以來最嚴重的政治爭議之一，德里警方警告違規抗議者將面臨法律追責。