胡德堡槍擊案｜「槍決直播」爆爭議後　特朗普改變決定：不直播

美國五角大樓此前宣布，計劃公開直播2009年德州胡德堡（Fort Hood）槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）死刑執行過程。此事爆出爭議後，美國總統特朗普（Donald Trump）10月15日發文宣布，不會直播這次處決。



美國ABC新聞、《華盛頓郵報》委託進行的民調顯示，約八成受訪美國人認為不應該直播處決過程。

特朗普在社交網站發文稱，他認為若果直播行刑過程，讓全世界都能看到美國是如何處置恐怖分子及像哈桑的敗類，或許能起到強有力的震懾作用，「但許多心地善良的人並不願透過直播或其他媒介目睹他走向死亡」。

特朗普稱，哈桑的槍決會按計劃進行，但行刑過程不會直播，受害者的直系親屬若願意，可以到現場見證行刑過程。

美媒Axios新聞網較早前報道，特朗普收到大量來自兩黨議員及白宮內外顧問關於直播處決的「負面反饋」，一名不屬於現任政府的親信表示，特朗普曾告訴他12月3日針對哈桑的死刑槍決直播「可能不會發生」。

消息人士稱，特朗普對於直播死刑一事，表現得「並不那麼熱心」：「正因如此，他才會四處徵詢意見，想聽聽大家的看法。」

2012年6月29日，哈桑（Nidal Hasan）被控於2009年11月在胡德堡基地（Fort Hood）槍擊案中造成13人死亡、32人受傷。（Reuters）

報道指，直播槍決哈桑的想法在國內外都遭到強烈譴責，特朗普亦對此事有多個態度轉變。他最初對於直播槍決的決定表示支持，但隨即於當日晚上變得審慎，表示國防部之所以想這麼做，是出於樹立榜樣的考慮：「我並未參與這一決策，但我理解這一決定。」而特朗普在上週六重奪主導權，表示最終拍板權在他手上，認為一旦公開，或許能夠震懾他人。

胡德堡槍擊案（Fort Hood Shooting）發生於2009年11月5日，時任陸軍少校哈桑於胡德堡陸軍基地對多人進行槍擊，共造成13人死亡，32人受傷，其後於2013年判處死刑。