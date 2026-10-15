IMF：日本2027年GDP或跌至全球第六　被印度及英國超越

國際貨幣基金組織（IMF）預測，印度明年或將超越日本，成為全球第四大經濟體，而日本則可能跌至第六位。



據法媒報道，國際貨幣基金組織10月15日公布的預測顯示，按名義國內生產總值（GDP）計算，日本今年仍是全球第四大經濟體，但印度預計明年將以4.52萬億美元（約35.5萬億港元）的經濟規模取而代之。屆時，日本預計將被印度和英國超越，跌至全球第六位。

IMF公布對2027年各國的GDP預測：

2026年10月15日，國際貨幣基金組織（IMF）公布預測，印度和英國2027年或將超越日本，成為全球第四和第五大經濟體，而日本則可能跌至第六位。（IMF官網）

目前，美國是全球最大經濟體，其次為中國和德國。

儘管全球經濟面臨逆風，印度近年來仍保持強勁增長。IMF本周上調印度今年的經濟增長預測至7.0%。

IMF亞洲及太平洋部總監斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）15日發布亞太區域經濟展望報告時表示，印度在美伊戰爭引發能源價格衝擊前，已具備穩健的經濟基本面。

他說：「印度在面對這場衝擊時，擁有非常強勁的基本面。經濟增長穩健，審慎的財政政策已基本確立，且擁有大量儲備等，因此能夠有效應對衝擊。」

相比之下，日本長期受人口老化及結構性問題困擾，經濟增長停滯。IMF預測，日本今年經濟增長將放緩至0.7%。日本尤其受到能源價格上漲及通貨膨脹加劇的衝擊，促使日本央行將利率提高至30年來最高水平。

長期面對通縮問題的日本，自2022年春季以來消費價格持續上漲，而伊朗戰爭引發的能源價格飆升，進一步加劇通脹壓力。

與此同時，日圓今年夏季兌美元跌至40年來最低水平，進一步推高進口成本。人口老化也持續拖累經濟活動。

斯里尼瓦桑指出，日本經濟雖然受惠於人工智能投資熱潮，但受益程度不及其他亞洲經濟體。

2024年11月24日，美國華盛頓，圖為國際貨幣基金組織（IMF）總部大樓的標誌。（Reuters）

受市場質疑人工智能產業盈利前景、科技股大跌拖累，東京股市日經指數15日重挫近5%。