IMF：日本2027年GDP或跌至全球第六 被印度及英國超越
撰文：聯合早報
出版：更新：
國際貨幣基金組織（IMF）預測，印度明年或將超越日本，成為全球第四大經濟體，而日本則可能跌至第六位。
據法媒報道，國際貨幣基金組織10月15日公布的預測顯示，按名義國內生產總值（GDP）計算，日本今年仍是全球第四大經濟體，但印度預計明年將以4.52萬億美元（約35.5萬億港元）的經濟規模取而代之。屆時，日本預計將被印度和英國超越，跌至全球第六位。
IMF公布對2027年各國的GDP預測：
目前，美國是全球最大經濟體，其次為中國和德國。
儘管全球經濟面臨逆風，印度近年來仍保持強勁增長。IMF本周上調印度今年的經濟增長預測至7.0%。
IMF亞洲及太平洋部總監斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）15日發布亞太區域經濟展望報告時表示，印度在美伊戰爭引發能源價格衝擊前，已具備穩健的經濟基本面。
他說：「印度在面對這場衝擊時，擁有非常強勁的基本面。經濟增長穩健，審慎的財政政策已基本確立，且擁有大量儲備等，因此能夠有效應對衝擊。」
相比之下，日本長期受人口老化及結構性問題困擾，經濟增長停滯。IMF預測，日本今年經濟增長將放緩至0.7%。日本尤其受到能源價格上漲及通貨膨脹加劇的衝擊，促使日本央行將利率提高至30年來最高水平。
長期面對通縮問題的日本，自2022年春季以來消費價格持續上漲，而伊朗戰爭引發的能源價格飆升，進一步加劇通脹壓力。
與此同時，日圓今年夏季兌美元跌至40年來最低水平，進一步推高進口成本。人口老化也持續拖累經濟活動。
斯里尼瓦桑指出，日本經濟雖然受惠於人工智能投資熱潮，但受益程度不及其他亞洲經濟體。
受市場質疑人工智能產業盈利前景、科技股大跌拖累，東京股市日經指數15日重挫近5%。
高市早苗內閣首度中途換人 日本政府宣布任命武部新接任農相一職日本農相因削減預算發言辭職 共同社：高市政府執政或受衝擊為支持者提供免費接駁巴士惹議 日本自民黨農相向高市早苗提辭呈日本外務省召見俄羅斯大使 要求交代記者涉諜被拘事件