胡塞武裝襲擊也門總統府5死16傷　現場濃煙滾滾　總理無恙｜有片

中東局勢持續緊張，胡塞武裝（Houthis）10月15日（周四）向也門南部城市亞丁（Aden）的總統府發射導彈，也門衛生部長稱，襲擊造成5人死亡16人受傷。也門新聞部長埃里亞尼（Moammar al-Eryani）表示，襲擊發生後，也門總理津達尼（Shaya al-Zindani）和內閣成員均安全無恙。



網上傳出也門總統府遭胡塞武裝襲擊的影片：

據路透社報道，這次襲擊是伊朗支持的胡塞武裝與沙特阿拉伯之間的當前衝突中，首次針對位於也門亞丁的馬希克宮（al-Maashiq palace）的襲擊。

馬希克宮是獲沙特阿拉伯支持，且獲得國際承認的也門政府所在地。外界認為，胡塞武裝近來對沙特和也門的襲擊，代表美國與以色列今年2月向伊朗發動的戰爭，已演變成一場更廣泛的區域戰事。

目擊者告訴路透社，他們聽到宮殿附近傳來巨響。也門內閣稱這宗襲擊使用了導彈和無人機。

2026年10月11日，胡塞武裝發言人薩雷亞（Yahya Saree）發表聲明的畫面。（X@Yah_Saree截圖）

胡塞武裝的發言人薩雷亞（Yahya Saree）表示，胡塞武裝轟炸了位於亞丁的沙特阿拉伯軍事行動總部，這是該組織公開宣稱的「無論沙特的增援部隊身在何處，都要予以打擊」的政策的一部分。

胡塞武裝控制的薩巴通訊社（SABA ）稱，該總部由沙特軍官管理，並設有武器庫。

9月，胡塞武裝與沙特阿拉伯支持的部隊在也門再次爆發衝突，人道救援機構警告稱，局勢正在迅速惡化。

上週，也門政府軍發起一場旨在重奪胡塞武裝控制地區的行動，收復了位於全球航運要道曼德海峽附近的陣地。

也門第三大城市塔伊茲（Taiz）位於亞丁的西北部，當地居民表示，隨着胡塞武裝加強對塔伊茲週邊地區的控制，他們面臨日益加劇的砲火襲擊和物資短缺的困境。

報道指，也門戰爭於2014年爆發，當時胡塞武裝佔領了首都薩那（Sanaa），迫使政府軍向南撤退。2015年，沙特阿拉伯領導的軍事干預導致雙方陷入僵局，直到2022年達成停火協議，該協議一直維持到今年。