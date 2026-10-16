華郵揭特朗普白宮宴會廳26億捐款背後金主　英偉達與蘋果各捐2億

撰文：王海
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《華盛頓郵報》獲得的一份名單揭露美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）白宮宴會廳改造項目的所有主要捐款金主，其中包括一些此前未公開的捐款人，名單顯示，科技巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）和蘋果（Apple）各自捐贈了2,500萬美元（約2億港元），是捐款最多的兩家企業。

據報道，共和黨最大的金主之一，艾德森家族（Adelson Family Foundation）同樣為宴會廳項目捐贈2,500萬美元（約2億港元）。

圖為美國拉斯維加斯金沙集團創辦人蕭登‧艾德森（Sheldon Adelson，左）與夫人米麗婭姆（Miriam Adelson，右）。（網絡圖片）

名單中並沒有特朗普本人，但他曾表示自己會為計劃出資。特朗普在2025年東翼拆除工程開始數日後表示：「這筆費用百分之百由我和我的一些朋友承擔。」

2025年10月，白宮公開列出了37位捐款者，包括個人、公司和基金會，但並未透露每位捐款者的具體捐款金額。

《華盛頓郵報》獲得的這份名單是一份用於追蹤籌款活動捐款的內部電子表格，其中包含了截至9月底記錄的所有67筆超過1萬美元（約7.8萬港元）的捐款的來源、日期和金額。

2026年5月19日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮宴會廳的施工現場做出手勢。（Reuters）

表格顯示，私人捐款者共捐3.33億美元（約25.9億港元），與政府的公開聲明相符。其他同樣屬於籌款活動內部的記錄提供了更多關於捐款的細節，並表明至少有7700萬美元（約6.04億港元）來自要求匿名的捐贈者。

這份清單和其他文件展現了一場規模空前、運作極度不透明的募款活動的全貌。一般的政治捐款需要公開披露，並受競選財務規則的約束。而這些宴會廳捐款卻由一間非牟利組織收集，然後轉交給政府，最後匯入總統直接控制的白宮帳戶。

專家和學者對這種安排可能導致的權錢交易和脅迫捐款表示憂慮。

特朗普白宮宴會廳主要捐款單位：

名稱 描述（行業） 金額

英偉達 半導體及AI 2500萬美元（2億港元）

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為英偉達行政總裁黃仁勳（左）頒發國家科學獎。（Reuters）

蘋果 電子與軟件 2500萬美元（2億港元）

艾德森家族基金會 博彩 2500萬美元（2億港元）

谷歌 YouTube訴訟和解金 2200萬美元（1.7億港元）

洛歇馬田 國防 1000萬美元（7850萬港元）

微軟 軟件及科技 1000萬美元（7850萬港元）

Palantir 軟件及AI 1000萬美元（7850萬港元）

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