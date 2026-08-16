特朗普恨白宮宴會廳恨到發癲　po相與喬治華盛頓一同視察室內設計

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府8月14日（周五）向最高法院提出請求，要求允許白宮在就下級法院停止施工令提出上訴期間，繼續進行耗資4億美元（約31.4億港元）的白宮宴會廳工程項目。特朗普本人似乎對白宮宴會廳志在必得，在其社交平台連發多張他與開國元勳喬治華盛頓（George Washington）一同檢視宴會廳室內裝潢的照片。



據英國《獨立報》報道，特朗普14日在其社交平台發表一篇長文，抱怨「叛國分子」（treasonists）通過提出訴訟阻止其白宮宴會廳的建設，涉嫌「洩露最高軍事機密」。

2026年8月13日，美國華盛頓，工人繼續在白宮南草坪上建造直升機停機坪。（Reuters）

特朗普口中的「叛國分子」指的是國家歷史保護信託基金會（National Trust for Historic Preservation），該基金會一直反對特朗普的白宮宴會廳計劃，宴會廳工程是在總統下令拆除白宮東翼之後才開始的，並提出訴訟，試圖阻止在該地塊上的進一步工程。

特朗普發文稱：「他們對我們國家非常有害。他們阻止了許多有價值的項目，也損害了許多其他項目。就此而言，他們試圖阻止一個對我們的國家安全至關重要的項目，以及所有現任和未來美國總統、他們的家人、職員和內閣成員的安全。」

特朗普其後在同一平台發放多張他與美國首任總統喬治華盛頓的合照，其中有他們兩人一同視察白宮宴會廳的照片，似乎在暗示假如喬治華盛頓仍在生，也會同意他打造白宮宴會廳的想法。