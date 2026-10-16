日本擬加強安保預算　避免明言承諾美國要求防衛開支佔GDP3.5%

日本政府消息人士透露，儘管美國持續敦促盟友增加防務開支，日本政府仍傾向於在今年底修訂《國家安全保障戰略》時，避免明確承諾將防衛開支提高至國內生產總值（GDP）的3.5%。



《朝日新聞》周五（10月16日）引述多名政府消息人士報道，日本政府轉而傾向於在未來五年內顯著擴大國防及更廣泛安全領域的支出。

報道分析，東京希望藉由展現加強自身防衛能力的決心，妥善應對並安撫來自華盛頓的壓力。

日本防衛省尚未就此報道作出正面回應。

圖為高市早苗9月22日與美國總統特朗普（右）在紐約舉行的第81屆聯合國大會期間舉行雙邊會談。(Reuters)

據報道，美國特朗普政府此前多次在閉門會議中呼籲日本將防衛費調高至GDP的3.5%，並稱這一水平是盟國應遵循的全球標準。然而，若正式承諾這一目標，將給東京帶來沉重的財政負擔。

《朝日新聞》指出，將國防支出提高至GDP的3.5%意味每年開支將超過20萬億日圓，這不僅需要開闢大量新的資金來源，還可能迫使日本政府實施在政治上極具爭議的加稅措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

