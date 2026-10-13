王毅：願與俄維護彼此正當海洋權益　維護全球關鍵航道正常通行

俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）訪華，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅10月12日在北京與對方會晤時稱，當今世界處於百年未有之大變局，中俄同為聯合國安理會常任理事國和海洋大國，在國際海洋事務方面都肩負重要職責，具有廣闊合作前景。



2026年10月12日，俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）訪問北京，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與對方會面。（中國外交部圖片）

王毅表示，中方願同俄方一道，加強兩國海洋戰略對接，實現優勢互補，維護彼此正當海洋權益，維護亞太地區海上安全，維護全球關鍵航道正常通行。要尊重沿岸國主權與安全，保障能源資源穩定供應和產供鏈安全運行；拓展雙方涉海和北極事務交流，發動中俄關係發展的「藍色引擎」，為完善全球海洋治理貢獻中俄力量，推動構建海洋命運共同體。

2026年10月12日，俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）訪問北京，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與對方會面。（中國外交部圖片）

帕特魯舍夫表示，兩國元首保持密切交往是雙方關係充滿活力、務實進取、面向未來的最好保障。在當前動盪不安的國際形勢下，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係比以往任何時候都更加重要。俄中在海洋領域擁有各自獨特經驗和優勢，俄方願在「跨北極國際運輸走廊」建設、海洋多邊治理等領域加強同中方合作。