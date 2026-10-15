王毅會見拉夫羅夫　為何敲定習普會卻閉口不談中美俄元首會？

當地時間2026年10月14日，中國外交部長王毅在阿塞拜疆參加亞信峰會時會見了俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。這是深圳APEC峰會舉行之前，中俄外交主管官員進行的一次面對面會晤。

拉夫羅夫明確表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）計劃於11月赴深圳出席APEC峰會，俄方全力支持中方辦好本屆會議，並高度期待普京同中國國家主席習近平在深圳再次舉行面對面雙邊會晤。

但無論是中國外交部還是俄羅斯外交部在會後發布的通報，均未出現推動或籌備「中美俄三方會晤」的表述。兩國外長溝通的重點落在中俄雙邊戰略協作，以及在聯合國、G20、APEC、金磚等多邊機制內的協調。

2026年10月12日，俄羅斯總統助理、海事委員會主席帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）訪問北京，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅與對方會面。（中國外交部圖片）

2026年9初，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yury Ushakov）在比什凱克出席上合活動期間首次對外表示，普京、特朗普與習近平可能在11月深圳APEC峰會期間舉行三方會晤。

2026年9月末克宮再次吹風，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向媒體表示深圳APEC為中美俄三方會晤提供了良好機會。但在中國外交部例行記者會上，塔斯社記者就此提問，中方發言人回應「目前沒有可以提供的訊息」。

2026年10月1日普京在瓦爾代國際辯論俱樂部全體會議上表示，對中美俄三方會晤「完全贊成」，但取決於東道主中國。

2026年10月1日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）出席瓦爾代辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）全體會議時發表講話。（Reuters）

此次王毅同拉夫羅夫會晤，既然雙方談到了APEC，談了習近平同普京會晤，就不可能沒有談中美俄三方元首會晤。但是從雙方會晤後兩國的官方通稿看，沒有任何中美俄三方元首會晤的共識或者是字眼，似乎預示雙方並沒有就此達成可以公布的共識。

在俄羅斯總統普京公開對三方會晤表示「完全贊成」、克里姆林宮多次對外釋放「深圳峰會為三方會晤提供良好機遇」的背景下，中國外交部在例行記者會上對此類提問保持了高度嚴謹的外交口徑。

中國外交部的標準官方表態是明確回應「中方願同各方一道，共同推動APEC『中國年』圓滿成功，為促進亞太和世界經濟增長注入新動能」，而對具體的三方會晤構想則表示「目前沒有可以提供的訊息」。

俄羅斯近來關於在APEC舉行中美俄三方會晤的輿論造勢離不開佩斯科夫等人同普京的密謀。（Reuters）

中國這種「不予證實、不設預期」的回應，體現了中方作為東道主在議程設置上的自主權。俄羅斯放風之後，中俄、中美、美俄各方都需要就此進行協調，是否能夠成功組織相關會晤，需要充分的時間協調。

面對克里姆林宮單方面的頻繁吹風，美國官方發言人多次降温，明確表示目前美方「沒有任何關於三方峰會的正式計劃或籌備工作」，並強調總統特朗普在深圳的核心既定任務是推進中美雙邊高層互動及APEC既定的經貿議程。

中國一直就俄羅斯的三國領導人會晤提議保持謹慎，是因為中方不希望在大國議程尚未對錶、各方分歧巨大的情況下，被外部放風節奏所捆綁。

中國為成功舉行深圳APEC峰會做出了大量準備工作。（深圳派提供）

更為重要的是，俄烏衝突之後，普京被迫連續多年缺席G20、APEC等國際峰會，中國此番為普京亮相國際政治經濟外交舞台提供方便，但不代表願意讓普京吸引全部焦點，將一場經濟峰會引向俄烏衝突等地緣政治討論。

中國對中美俄三方元首會晤的倡議保持審慎克制，始終強調APEC應聚焦亞太區域經濟合作的主線，是為了避免大國日程蓋過APEC主題。

若在經貿峰會期間強行搭建以烏克蘭危機、歐洲安全架構等傳統地緣衝突為核心的中美俄大國安全博弈平台，不僅會稀釋峰會的經貿成果，還極易引發亞太其他20個成員經濟體對「大國主宰規則、邊緣化亞太訴求」的擔憂。中國作為舉辦APEC的東道主，希望促成亞太經濟發展的共識，搭建多邊舞台兼顧全體成員利益，才是中國的題中之意。