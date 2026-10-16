胡塞武裝狂轟沙特首都　三條走私鏈建立中東致命武器庫

隨著也門胡塞武裝與其對立的沙特阿拉伯及也門政府軍重新爆發大規模沖突，胡塞武裝展現出了強大且持久的遠距離精準打擊能力。



據法媒報道，自今年9月初以來，伊朗支持的也門胡塞武裝對沙特境內的關鍵石油基礎設施和各大機場展開了密集襲擾。其中，沙特首都利雅得的哈立德國王國際機場成為主要目標，至今已遭遇多達20次針對性襲擊。

多家智庫與軍事實體分析指，胡塞武裝目前擁有一套組合極為復雜的龐大武器庫，涵蓋多種型號的彈道導彈、巡航導彈及單向攻擊無人機。

在這張於2026年10月1日發佈的影片截圖中，據稱為也門塔伊茲的一處地點發生爆炸並升起濃煙。也門武裝部隊表示，這是針對胡塞民兵的人員、裝備及動向所進行的打擊行動。（Reuters）

英國珍氏（Jane's）戰略武器分析師指出，胡塞武裝的武器主要來自三大途徑：一是2014年佔領薩那時接管的也門政府軍軍火庫、二是整套走私入境的成熟軍備，三是通過阿拉伯海及邊境走私零配件後在本地組裝的武器系統。

國際戰略研究所（IISS）及威爾遜中心等機構的報告顯示，胡塞武裝現已裝備衍生自伊朗「海拜爾毀滅者」（Kheibar Shekan，又譯海巴爾·謝坎）的中程彈道導彈，以及源自伊朗「波斯灣」（Khalij Fars）系列導彈的「阿塞夫」（Asef）反艦導彈。

此外，胡塞武裝還擁有伊朗「聖城」（Quds）系列巡航導彈。其中，「聖城-4」型導彈的射程據信可達200​​0公裏（1200英里）。

在無人機領域，胡塞武裝「威德-1」（Waeid-1）和「威德-2」攻擊無人機均為伊朗「見證者」系列的本土仿製版。

本輪沖突的導火索是沙特軍方於今年7月空襲薩那機場以阻止胡塞代表團降落，從而打破了維持四年的停火狀態，使雙方陷入針鋒相對的局面。

軍事專家警告，經歷了沙特、美國及以色列多年空襲洗禮的胡塞武裝是一支歷經沙場的強硬對手，其抵抗韌性遠超沙特預期，中東安全及國際航道短期內恐難恢復穩定。

文章獲《聯合早報》授權轉載

