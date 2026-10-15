烏克蘭星鏈遭限速阻攔截無人機　馬斯克：由美軍和特朗普定奪

烏克蘭多處連日受襲，烏方官員日前指責SpaceX對低軌道衛星網絡系統星鏈實施限速，導致烏軍攔截俄羅斯無人機的任務受阻。美國太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）10月14日表示，烏克蘭部隊連接星鏈（Starlink）網絡所受的限速，由美國軍方以至總統決定。



綜合外媒報道，「星鏈」是烏克蘭引導無人機打擊俄羅斯目標以及保衛本國領空的關鍵工具。但SpaceX周二晚把星鏈速度限制在每小時160公里，武器一旦超過即斷線，影響烏軍無人機任務、前線偵察及後勤通訊。

馬斯克周三社交平台X上回應指，「星盾」（Starshield）——即「星鏈」的軍用版本——由美國政府掌控，他說：「任何關於速度或使用方面的限制，均由美軍及最終由美國總統決定」。他補充說，星鏈旨在用於「民用或防禦性活動，不得用於進攻性軍事行動，因為對於一家商業公司而言，這樣做是不合適的」。

烏克蘭前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，周三晚上星鏈部分恢復，促請馬斯克全面解除。

就在限速之際，俄羅斯周二晚發動大規模襲擊。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱，俄方發射逾39枚彈道導彈及逾120架無人機，襲擊基輔及哈爾科夫能源設施，造成6人死亡、約60萬人斷電；他形容此舉是俄羅斯對美國前所未有的挑釁性不敬，促請美方嚴厲回應。

有美媒引述消息稱，美方或「故意扣起」今次襲擊的預警，解釋是偵測系統因惡劣天氣失靈，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）否認停止與烏克蘭分享情報。