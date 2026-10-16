日本經營管理簽證門檻狂飆至3000萬日圓　新入境人數暴跌八成

日本出入國在留管理廳10月16日公布，外國人以供創業用的經營管理資格新入境的人數，今年上半年僅635人，較去年同期3329人大減80.9%，去年10月收緊取得條件的影響顯著。



據《每日新聞》周五報道，此前有外國人被指在日本設立空殼公司，藉該資格達致移民目的。日本當局因而修例，把資本金要求由500萬日圓（約25萬港元）提高六倍至3000萬日圓（約149萬港元），並規定申請人須同時僱用至少一名常駐職員，職員須為日本人或永久居民等；以往僱用兩名常駐職員可取代資本金要求的安排亦已取消。

資料照片：2026年3月17日，一艘小型油輪在日本東京以南川崎市京濱工業區附近的煉油廠旁航行。 （Reuters）

日本在留外國人總數今年6月底達逾428萬人，較去年底增加3.8%，創歷史新高；持經營管理資格者則減少8.6%至42747人，是眾多在留資格普遍上升中少數明顯下降的類別。上半年新入境總數約1970.7萬人，與上年同期相若；其中中國旅客大減57.3%，相信與中國政府呼籲國民暫緩赴日有關。

非法滯留者方面，今年7月底為65229人，較1月減少4.8%；入管廳自去年5月起推行零非法滯留者計劃，促進遣返已被確定強制離境的外國人。