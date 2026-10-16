米萊顧問指英國遭伊斯蘭殖民　藉機倡阿根廷奪回福克蘭

阿根廷總統米萊（Javier Milei）的首席顧問卡普托（Santiago Caputo）近日發文，稱英國正被伊斯蘭殖民、已對西方文明構成威脅，並以此主張阿根廷須堅定收回福克蘭群島，米萊在X平台轉發有關帖子。



據《衛報》（The Guardian）周四報道，卡普托在社交媒體表示，見證英國被伊斯蘭殖民，對西方整體事業構成迫在眉睫的風險；鑑於南大西洋未來數十年的地緣戰略重要性，西方不能容許一個伊斯蘭國家在此勢力範圍內擴張，收回馬爾維納斯群島（福克蘭群島的阿根廷稱呼）是屬於西方的事業。他並附上新科議員阿布迪瓦利（Sagal Abdi-Wali）宣誓就職的照片，該名工黨議員以索馬里難民童身分移居英國，本月補選當選。

2022年11月15日，福克蘭群島，圖為紀念福克蘭群島戰事結束40年的旗幟被懸掛在墻上。（Getty）

爭端近月急速升溫：米萊尋求把涉足福克蘭群島新興石油業的企業高管刑事化，並威脅打擊群島賴以為生的漁業，施壓強度是1982年戰爭以來未見。英國首相貝安德（Andy Burnham）本周重申，尊重3600名島民維持英國身分的意願，外交部並去函國際刑警組織，尋求保證不會應請求拘留島上工作人員。

1982年阿根廷軍政府下令攻向福克蘭群島，74日戰事以阿軍投降告終，649名阿根廷軍人、255名英國軍人及3名島民喪生；2013年公投中，99.8%島民支持維持英國屬地地位。