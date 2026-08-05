米萊再猛烈批評盧拉　巴西降低與阿根廷外交級別

據路透社報道，一名巴西政府消息人士8月4日表示，在阿根廷總統米萊（Javier Milei）再次對巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）發表不當言論後，巴西已告知阿根廷，將兩國的外交關係降為代辦級。



該消息人士補充說，巴西不會讓此前召回的駐阿根廷大使比特利（Julio Bitelli）返回布宜諾斯艾利斯。

這表明拉美兩大經濟體關係進一步惡化。自米萊就任總統以來，兩國領導人一直未舉行正式雙邊會晤。

2026年5月7日，美國華盛頓特區，圖為巴西總統盧拉在會見特朗普後發表講話。（Reuters）

巴西自由黨7月25日在巴西東南部城市聖保羅舉行全國大會，正式推舉巴西前總統博索納羅（Jair Bolsonaro） 之子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）為該黨總統候選人。米萊應邀出席並在致辭中強烈批評巴西總統盧拉，抗議巴西聯邦最高法院法官莫賴斯（Alexandre de Moraes）阻止其探望服刑中的博索納羅。

巴西外交部隨後於26日召回駐阿根廷大使比特利，以抗議阿根廷總統米萊的言行。

路透社稱，米萊日前接受阿根廷媒體訪問時，將盧拉稱為「前囚犯」、「小偷」和「腐敗分子」。

2026年7月25日，阿根廷總統米萊與巴西參議員弗拉維奧·博索納羅一同出席在巴西聖保羅舉行的自由黨（PL）全國代表大會。（Reuters）

美聯社稱，這是近幾十年來兩國首次採取此類外交措施。巴西外交部一名發言人4日告訴美聯社，米萊自周日以來已經三次稱盧拉為「小偷」。

新華網援引巴西媒體報道，巴西政府已告知阿根廷駐巴西大使，巴西駐阿根廷大使館將由臨時代辦負責日常工作，要求阿根廷總統米萊停止發表針對巴西政府的侮辱性言論，否則不會派大使返回布宜諾斯艾利斯。

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