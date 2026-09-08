米萊想效仿中國？「香港模式」不是想抄就能抄的

撰文：辛立
出版：更新：

日前， 阿根廷總統米萊（Javier Milei）在接受英國《經濟學人》專訪時，將中國稱為「學習和效仿的對象」。米萊這個人人行事挺乖張，他上台前對中國惡語相向，上台後立刻收斂姿態，對中國的稱呼變成了「偉大的貿易夥伴」。如今，又稱「學習和效仿的對象」。

這個背景是阿根廷將於2027年舉行總統選舉，而目前阿國內經濟狀況堪憂，這對尋求連任的米萊十分不利。所以，米萊打起了「馬島牌」。宣布將對任何在馬爾維納斯群島（Islas Malvinas，英國稱福克蘭群島 Falkland Islands）附近開採石油的企業實施經濟制裁之餘，他還提議英國和阿根廷，效仿中國和英國在1984年的《中英聯合聲明》，用「香港模式」，將移交給阿根廷。

隨後，他還宣布，將在靠近馬島的南部火地島省（Provincia de Tierra del Fuego）修建一座海軍基地，威脅制裁所有在馬島和周邊海域開採油氣的外國公司，並且簽署法令修改預算，增加軍事和情報部門的經費。

2026年9月3日，阿根廷總統米萊（Javier Milei）在智利聖地牙哥舉行的論壇開幕式上發表演說。（Reuters）

米萊覺得自己可以效仿中國，他說，「英國當年能夠和中國在香港問題上達成協議，為甚麼不能和阿根廷達成協議，讓馬島回歸呢？」或許在他看來，當年中國能夠「說服」英國，促成香港「和平」回歸，今天阿根廷也能做到，這是典型的「中國行，我也行」錯覺。

2022年11月15日，福克蘭群島，圖為紀念福克蘭群島戰事結束40年的旗幟被懸掛在墻上。（Getty Images）

米萊應該好好了解一下歷史了，中國跟英國談判的底氣，從來不是甚麼談判技巧，而是實打實的國家實力。在1984年的時候，戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）帶着福克蘭群島戰事勝利餘威而來，但面對的是一個擁有核武器、曾多次重創英軍部隊的巨人，中國是靠着實力地位跟英國談，而不是英國殖民者的「善意」。

英國與阿根廷在1982年爆發福克蘭戰役。（Getty Images）

米萊想要學習和效仿中國，有這個想法本身沒甚麼問題，主權問題能和平解決最好，但也要先看看實力。坦白說，英國和阿根廷之間，底氣從福克蘭戰爭就已經決定了。1982年的福克蘭戰爭打了74天，當年的阿根廷有過亮眼表現，英軍勝得也不怎麼光彩，錫菲號（HMS Sheffield，D80）、高雲地利號驅逐艦（HMS Coventry，D118），以及「熱心」號（HMS Ardent，F184）、羚羊號（HMS Antelope F-170）護衛艦都被擊沉，雖然是帝國餘暉，但終歸還是勝了。

2023年10月11日，英國皇家海軍航母「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）在大西洋西部航行。（網絡圖片）

現在的英國軍隊確實是一個笑話。整天出新聞的「女王」級航母，動不動就癱瘓的45型驅逐艦，老態龍鐘的23型護衛艦⋯⋯但阿根廷呢，只有6架二手的F-16AM/BM，英軍在福克蘭群島部署4架「颱風」戰鬥機，就是碾壓級的優勢。就連英國自己都覺得，阿根廷軍隊「不構成威脅」，就算米萊增加國防預算，更多也是只是象徵意義。以阿根廷目前的經濟狀況，大幅提升軍力根本不現實。

當初英國願意坐下來和中國談，中國那個時候雖然窮但不弱，依舊有足夠的實力迫使英國坐下來；面對阿根廷，英國甚至都不願意談，因為對方沒有讓英國坐下來的實力，而米萊似乎依舊沒有意識到這個問題。

英國雖然非常不願放棄香港主權，但最終英相戴卓爾夫人（左）還是在1984年與中國簽訂《中英聯合聲明》，決定歸還香港。（網路圖片）

就現在阿根廷這個實力，英國憑甚麼坐下來談？米萊在採訪中稱英國是一個「正在走向衰落」的國家。這話沒錯，英國確實不再是當年的日不落帝國，但是這個「衰弱」也是相對的。如今的英國，確實趕不上18、19世紀的英國，但今天的阿根廷又如何呢？

中國能和平收回香港，是因為中國人站起來了！米萊將「香港模式」掛在嘴邊，卻忘了能夠「香港模式」最核心的要素是實力。米萊想搞一場政治秀，用民族主義對沖國內經濟困境，用外交姿態掩蓋內政無力，這是西方模式下政客的通病。至於馬島能不能真的收回來，他心裏恐怕比誰都清楚。

阿根廷總統重申對福克蘭群島主權　籲英國以「香港模式」移交領土特朗普暗示或不在福克蘭爭端援英國　批對方未在霍爾木茲問題相助美國據報或反對英國對福克蘭群島主權　特朗普暗示正審視相關立場阿根廷挫英格蘭舉福克蘭主權橫額惹議　白宮引言論自由護航
阿根廷
米萊Javier Milei
英國
中英關係
戴卓爾夫人