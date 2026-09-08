米萊想效仿中國？「香港模式」不是想抄就能抄的

日前， 阿根廷總統米萊（Javier Milei）在接受英國《經濟學人》專訪時，將中國稱為「學習和效仿的對象」。米萊這個人人行事挺乖張，他上台前對中國惡語相向，上台後立刻收斂姿態，對中國的稱呼變成了「偉大的貿易夥伴」。如今，又稱「學習和效仿的對象」。



這個背景是阿根廷將於2027年舉行總統選舉，而目前阿國內經濟狀況堪憂，這對尋求連任的米萊十分不利。所以，米萊打起了「馬島牌」。宣布將對任何在馬爾維納斯群島（Islas Malvinas，英國稱福克蘭群島 Falkland Islands）附近開採石油的企業實施經濟制裁之餘，他還提議英國和阿根廷，效仿中國和英國在1984年的《中英聯合聲明》，用「香港模式」，將移交給阿根廷。

隨後，他還宣布，將在靠近馬島的南部火地島省（Provincia de Tierra del Fuego）修建一座海軍基地，威脅制裁所有在馬島和周邊海域開採油氣的外國公司，並且簽署法令修改預算，增加軍事和情報部門的經費。

2026年9月3日，阿根廷總統米萊（Javier Milei）在智利聖地牙哥舉行的論壇開幕式上發表演說。（Reuters）

米萊覺得自己可以效仿中國，他說，「英國當年能夠和中國在香港問題上達成協議，為甚麼不能和阿根廷達成協議，讓馬島回歸呢？」或許在他看來，當年中國能夠「說服」英國，促成香港「和平」回歸，今天阿根廷也能做到，這是典型的「中國行，我也行」錯覺。

2022年11月15日，福克蘭群島，圖為紀念福克蘭群島戰事結束40年的旗幟被懸掛在墻上。（Getty Images）

米萊應該好好了解一下歷史了，中國跟英國談判的底氣，從來不是甚麼談判技巧，而是實打實的國家實力。在1984年的時候，戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）帶着福克蘭群島戰事勝利餘威而來，但面對的是一個擁有核武器、曾多次重創英軍部隊的巨人，中國是靠着實力地位跟英國談，而不是英國殖民者的「善意」。

英國與阿根廷在1982年爆發福克蘭戰役。（Getty Images）

米萊想要學習和效仿中國，有這個想法本身沒甚麼問題，主權問題能和平解決最好，但也要先看看實力。坦白說，英國和阿根廷之間，底氣從福克蘭戰爭就已經決定了。1982年的福克蘭戰爭打了74天，當年的阿根廷有過亮眼表現，英軍勝得也不怎麼光彩，錫菲號（HMS Sheffield，D80）、高雲地利號驅逐艦（HMS Coventry，D118），以及「熱心」號（HMS Ardent，F184）、羚羊號（HMS Antelope F-170）護衛艦都被擊沉，雖然是帝國餘暉，但終歸還是勝了。

2023年10月11日，英國皇家海軍航母「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）在大西洋西部航行。（網絡圖片）

現在的英國軍隊確實是一個笑話。整天出新聞的「女王」級航母，動不動就癱瘓的45型驅逐艦，老態龍鐘的23型護衛艦⋯⋯但阿根廷呢，只有6架二手的F-16AM/BM，英軍在福克蘭群島部署4架「颱風」戰鬥機，就是碾壓級的優勢。就連英國自己都覺得，阿根廷軍隊「不構成威脅」，就算米萊增加國防預算，更多也是只是象徵意義。以阿根廷目前的經濟狀況，大幅提升軍力根本不現實。

當初英國願意坐下來和中國談，中國那個時候雖然窮但不弱，依舊有足夠的實力迫使英國坐下來；面對阿根廷，英國甚至都不願意談，因為對方沒有讓英國坐下來的實力，而米萊似乎依舊沒有意識到這個問題。

英國雖然非常不願放棄香港主權，但最終英相戴卓爾夫人（左）還是在1984年與中國簽訂《中英聯合聲明》，決定歸還香港。（網路圖片）

就現在阿根廷這個實力，英國憑甚麼坐下來談？米萊在採訪中稱英國是一個「正在走向衰落」的國家。這話沒錯，英國確實不再是當年的日不落帝國，但是這個「衰弱」也是相對的。如今的英國，確實趕不上18、19世紀的英國，但今天的阿根廷又如何呢？

中國能和平收回香港，是因為中國人站起來了！米萊將「香港模式」掛在嘴邊，卻忘了能夠「香港模式」最核心的要素是實力。米萊想搞一場政治秀，用民族主義對沖國內經濟困境，用外交姿態掩蓋內政無力，這是西方模式下政客的通病。至於馬島能不能真的收回來，他心裏恐怕比誰都清楚。