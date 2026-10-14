白宮新發言人Katie Zacharia首亮相　律師資格「在中國獲取」惹議

美國新任白宮發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）10月13日首度現身白宮新聞簡報會，她回答3位記者提問，整場記者會不到15分鐘就告結。當被記者問及在哪一州通過律師資格考試時，她回答「搬到中國的時候」令外界質疑其法律資歷。



美媒《國會山報》（The Hill）報道，白宮官員在扎卡里亞回答後解釋，扎卡里亞畢業後因丈夫任職美國私募股權公司而移居中國，其間她從事國際交易法律工作，惟始終未證實她通過考試。而扎卡里亞其後向美國新聞頻道NewsNation回應表示，稱自己以齊備資格執業國際交易法律。

扎卡里亞擁有佩珀代因大學（Pepperdine University）法學博士學位，職業社交平台資料顯示，她於2011年8月至2013年6月期間，在北京市的中倫律師事務所任職律師。2024年至2025年間，她亦曾擔任美國保守派非營利組織Fix California的總法律顧問。

2026年10月13日，美國總統特朗普離開位於華盛頓特區的白宮時，新任白宮新聞秘書扎卡里亞站在他身後。 （Reuters）

上周，總統特朗普（Donald Trump）官宣由扎卡里亞出任新聞秘書，當時他提及扎卡里亞業於佩珀代因大學卡魯索法學院（Pepperdine Caruso School of Law），「是一名律師」，也經常在霍士新聞等媒體擔任評論員。

扎卡里亞的回答之所以引起美媒議論，是因為中國並不允許外國人在法庭上執業。而且，獨立記者里古姆（Judd Legum）指出，他查不到扎卡里亞通過美國任何一州律師資格考試的紀錄，而這幾乎是在美國從事法律執業的必要條件。

儘管有評論認為扎卡里亞在記者會上神情顯得緊張，但特朗普則讚揚「她表現很好」。