白宮發言人首場記者會「騰雞」　照稿讀兼誤將丈夫講成總統｜有片

10月13日，美國新任白宮發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）主持首場新聞發布會，表現平平。扎卡里亞全程表現緊張；她手持事先準備好的發言稿念得並不流暢，一度將「丈夫」講成了「總統」。這場記者會僅歷時14分鐘，扎卡里亞只回答了3條問題，就草草收場。



扎卡里亞在首場記者會誤將「丈夫」講成「總統」：

綜合美媒報道，扎卡里亞宣讀了一份長達八分鐘的聲明，表達了她能夠為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）工作的榮幸。

扎卡里亞坦承：「我一直渴望為他效力，」

扎卡里亞回顧了特朗普上周的繁忙日程，前往俄亥俄州、田納西州、德州和阿拉斯加州的為共和黨中期選舉候選人站台，並吹噓民眾踴躍出席造勢大會，支持特朗普和共和黨人。

扎卡里亞一直是特朗普的緊密盟友：

美媒普遍對扎卡里亞的表現感到不滿；她嚴重依賴講稿，甚至連決定點名哪些記者提問都照本宣科，在某些環節顯得有些笨拙。

當被問到如何平衡這份繁重的工作和家庭時，扎卡里亞表示：「我喜歡和孩子們在一起。晚上不能和孩子們共度時光，這完全無法接受。我的總統……抱歉，是我的丈夫。」這時現場傳來笑聲。

扎卡里亞提到：「我們家有四個孩子，年齡分別為12歲、10歲、8歲和6歲；三個是男孩，所以我們都頗頭痛。」扎卡里亞指她們全家會從加州搬到華盛頓。

扎卡里亞只接受了三位記者的提問，分別來自三家立場保守的媒體：布萊巴特新聞網（Breitbart）、霍士新聞和每日郵報，整個新聞發布會僅歷時14分鐘。

這與扎卡里亞的前任相距甚遠；前白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）2025年1月28日召開首場新聞發布會歷時47分鐘。今年8月，特朗普宣布萊維特將於當月底離職，以便有更多時間陪伴家人。