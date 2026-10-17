馮德萊恩：歐中貿易結構性失衡未解決　擬對中國商品實施額外限制

歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）10月16日表示，歐盟委員會將提議對中國進口商品實施更嚴格的限制，該措施將超越早前與北京達成的共識。歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）9日與中國商務部長王文濤會面後表示，中歐雙方已達成協議，該協議或將讓中國對歐盟出口的混能車在未來4年削減一半以上。



據路透社報道，馮德萊恩在歐盟領袖峰會後的記者會上表示，與中國早前達成的協議無法解決歐中貿易結構性失衡的問題。歐盟對華商品貿易逆差目前每天超過10億歐元（約88億港元）。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領袖峰會並在記者會上發表講話。（Reuters）

馮德萊恩強調：「正因如此，我們才需要採取行動。我們的行業呼籲採取行動，我們聽到了他們的呼聲，並將做出回應，包括採取更多保障措施。」

她表示，歐盟各國領袖對此表示明確支持。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在峰會後表示，歐盟應專注就化學品、塑膠和鐵合金等商品實施進口限制措施。

馮德萊恩又指，她歡迎9月發布的法德聯合文件，該文件提議歐盟透過實施一項新的快速行動措施來加強自身經濟，以反擊那些損害歐盟利益的國家。

她表示，歐盟委員會將制定一項新的機制，以便在符合歐盟利益的情況下迅速限制進入歐盟單一市場。

她也提到，歐盟委員會將於12月提出一項新機制的提案，該機制將限制歐盟企業對某些關鍵物資單一來源的依賴。

2026年10月16日，比利時布魯塞爾，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）出席歐盟領袖峰會並在記者會上發表講話。（Reuters）

報道指，歐盟委員會還將提議設立一項「團結機制」，以協助那些遭受歐盟以外國家脅迫和報復的國家或行業。