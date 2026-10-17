白宮發言人Katie Zacharia指從未自稱執業律師　遭美媒踢爆

上任僅5天已遭撤換的前美國白宮發言人扎卡里亞（Katie Zacharia）曾自稱是律師，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）也曾稱她為律師。不過，扎卡里亞10月15日表示，她從未通過律師資格考試。



美國哥倫比亞廣播公司新聞頻道（CBS News）報道，特朗普本週較早準備啟程前往阿拉斯加時，記者詢問扎卡里亞在哪裡通過律師資格考試，她回答：

當我搬到中國時。

引發外界對她法律專業背景的困惑。

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《華爾街日報》披露，扎卡里亞2011年未通過加州律師資格考試，在她曾居住過的其他州也未通過考試。報導曝光後，她接受保守派評論員訪問，解釋當年未通過考試的原因。

扎卡里亞表示，她當時正計劃結婚，並準備因丈夫的工作搬到中國，因此分散了準備考試的注意力。她說，自己對考試結果「沒有想太多」，而且在中國工作也不需要通過律師資格考試。

扎卡里亞強調，她從未自稱「執業律師」（attorney at law），「關於我自稱為律師一事有許多錯誤資訊」。她表示曾諮詢多名專家：

在處理這件事的方式上非常謹慎，從未讓自己看起來像是一名執業律師。

一名白宮官員表示，扎卡里亞取得佩珀代因大學（Pepperdine University）的法律博士（J.D.）學位，校方也向CBS新聞證實。她隨後因丈夫任職於一家美國私募股權公司，與丈夫搬到中國，並從事國際交易法律業務。扎卡里亞15日發表聲明稱，她「具備所有適當資格，從事國際交易法律業務」，但未說明具體資格。只有中國公民才能在中國參加律師資格考試。

扎卡里亞4月在霍士新聞（Fox News）表示：

（我）曾在北京以企業律師（lawyer）身份生活3年。

Instagram個人簡介也自稱律師（lawyer）。

特朗普則在真實社群（Truth Social）稱她是「佩珀代因大學及佩珀代因大學卡魯索法學院（Pepperdine Caruso School of Law）的傑出畢業生，也是一名律師（attorney）」。

爭議爆出後，特朗普（Donald Trump）一度力挺扎卡里亞 （Katie Zacharia）。（IG@katiezacharia）

被揭曾分享過15篇自稱「Attorney」的貼文

扎卡里亞是否有資格自稱律師仍有爭議。她接受《紐約時報》訪問時表示，剛開始上美國有線電視新聞（CNN）節目時，曾與佩珀代因大學校長討論如何描述自己的身份。據她說法，她曾被警告不要使用「attorney」或「esquire」等稱謂，但可以使用「lawyer」。

然而，CNN報道，扎卡里亞過去2年在社群媒體上至少分享了15篇自稱「attorney」的貼文。

史丹福大學法學院教授恩斯特倫（Nora Freeman Engstrom）表示，加州法律規定非常明確。她說：

除非獲得執業許可，否則就不能對外宣稱自己是律師。法律不僅禁止未經授權執業，也禁止假裝自己有權執業。即使從未踏進法庭，或代理任何一名當事人，也可能違反這項法律。

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