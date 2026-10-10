白宮新發言人｜4孩媽律師扎卡里亞獲特朗普盛讚　曾在北京任職3年

據《華盛頓郵報》10月10日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（10月9日）表示，他已選定扎卡里亞（Katie Zacharia）接替萊維特（Karoline Leavitt），出任白宮新聞秘書。



今年早些時候，在諾姆（Kristi Noem）擔任美國國土安全部長的任期接近尾聲時，扎卡里亞曾在國土安全部擔任了數月的發言人。

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）宣布，已任命其社交平台Truth Social的傳訊顧問扎卡里亞 （Katie Zacharia，右）出任白宮發言人一職，接替8月離職的萊維特（Karoline Leavitt）。（IG@katiezacharia）

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扎卡里亞是一名律師，也是四個孩子的母親。她經常出現在保守派電視節目中，目前擔任特朗普媒體與科技集團高級傳播顧問。

特朗普在「真實社交」（Truth Social）平台上寫道：

她的支持記錄無可挑剔，從一開始就是一位忠誠而傑出的支持者。她同樣也是「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的忠實擁護者和成員！

扎卡里亞此前曾擔任霍士新聞 （Fox News）和Newsmax電視台的保守派評論員，還曾在佩珀代因大學（Pepperdine University）擔任發展事務主任。她在該校獲得了本科學位和法學學位。

她曾在一檔播客節目中透露，畢業後去了北京，待了三年，從事公司法律師工作，擔任世界銀行和國際金融公司（International Finance Corporation）的外部法律顧問。她花了大約六個月時間適應了當地生活並愛上了那裏。

一名了解此次職位邀約的知情人士透露，扎卡里亞居住在加州，兩周前和上周曾兩次到訪白宮，並在上周的訪問中與特朗普會面。該人士還表示，今年夏天，特朗普在美國西海岸期間，曾在電視上看到扎卡里亞的表現後，給她發送短訊表示祝賀。

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一名了解這一任命決定的人士表示，儘管扎卡里亞並非華盛頓政壇的常駐人物，但她在特朗普的圈子裏頗為熟悉，而且符合特朗普心目中這一職位的理想形象。他還補充說，扎卡里亞「簡直就像是專門為這個角色挑選出來的人」。

扎卡里亞與特朗普的多名親密顧問有著長期聯繫，其中包括白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙。在國土安全部任職期間，她還曾與時任副助理部長、現任白宮新聞秘書高級副手勞倫・比斯（Lauren Bis）密切合作。

預計扎卡里亞將像萊維特一樣，能夠直接與總統溝通。特朗普認為，這是白宮新聞秘書這一職位尤為重要的一點。

萊維特曾參與特朗普2024年的總統競選活動，隨後成為特朗普第二任期的首位白宮新聞秘書。她已成為特朗普親近且信任的顧問，但在今年5月生下女兒後決定離職。這是萊維特兩年內生下的第二個孩子。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】