移民美國｜特朗普政府進一步嚴打生育旅遊　審查範圍追溯至6年前

美國政府對「赴美生子」的打擊正在進一步升級，而且這一次，審查範圍將追溯至6年前。



據美國政治新聞網站《Politico》10月8日報道，該媒體獲得的一份美國國務院內部電報顯示，特朗普（Donald Trump）政府已經指示全球美國駐外使領館，追溯審查2020年以來的部分簽證和旅行記錄，重點調查涉嫌通過旅遊簽證赴美生育、讓孩子取得美國國籍的外國人。

特朗普政府已指示全球美國駐外使領館，追溯審查2020年以來的部分簽證和旅行記錄。（Reuters）

更值得注意的是，這次調查不僅涉及赴美生育的父母，涉嫌協助安排赴美生子的其他親屬，也可能面臨簽證被吊銷的風險。而且，這項行動已經開始。今年8月，美國國務院成立的專項工作組已經吊銷約600份相關簽證。（按：截至目前，當局針對此類行為已吊銷超過2,300份相關簽證。）

這份指令由美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）的辦公室發出，發送對象為美國駐全球各地的外交使團，目的是為處理涉嫌「生育旅遊」（Birth Tourism）的案件提供更具體的指導。

電報要求，美國駐外外交官必須在今年11月底之前，完成對一批航班乘客名單數據的審查。這批數據涵蓋的時間為2020年1月24日至2026年8月1日，跨度超過6年。

值得注意的是，2020年1月24日並不是一個隨意選定的日期。當天，特朗普第一任期內針對「生育旅遊」出台的簽證限制正式生效。根據規定，如果美國領事官員認定外國人申請旅遊簽證的主要目的是赴美生育，以便讓孩子取得美國公民身份，就可以拒絕簽發簽證。

不過，據報道，這項規定在特朗普第一任期的最後一年並未得到嚴格執行，拜登（Joe Biden）政府上台後，也沒有將其列為優先執法事項。如今，特朗普政府正在重新加強執行，並將調查範圍追溯至當年規定生效之時。這意味著，調查並不侷限於最近赴美生育的外國人，過去幾年曾經持旅遊簽證赴美分娩的人員，也可能進入審查範圍。

事實上，這次行動並非剛剛開始。今年8月，美國國務院專門成立了一個打擊「生育旅遊」的工作組，負責協調國務院、國土安全部等多個政府部門，共同調查相關案件。根據國務院8月中旬發布的公告，該工作組當時已經吊銷約600份簽證。最新內部電報則進一步明確了審查範圍、操作要求和完成期限。

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尤其值得關注的是，調查對象並不侷限於實際赴美分娩的母親。按照電報要求，當非美國籍父母在美國駐外使領館為年幼子女申請美國護照時，外交官需要嚴格審查這些父母過去的赴美旅行記錄。例如，一名外國母親此前持旅遊簽證赴美，在美國生下孩子，之後返回原籍國，再為孩子申請美國護照，那麼領事官員可能進一步審查她當年的旅行目的，以及申請簽證時是否如實提供相關資料與資訊。

此外，如果其他非美國籍親屬被認定曾經協助安排涉嫌違規的赴美生育活動，也可能面臨美國簽證被吊銷的風險。

對於相關人員來說，影響也不一定只限於目前持有的簽證。根據國務院近期聲明，被認定參與此類活動的外國人，還可能在未來申請美國簽證時遇到障礙。

所謂「生育旅遊」，通常是指外國人以短期遊客身份進入美國，主要目的是在美國分娩，讓孩子依據美國出生地公民權原則取得美國國籍。根據美國現行旅遊簽證政策，如果申請人赴美的主要目的就是生育並為孩子取得美國國籍，這並不屬於獲批旅遊簽證的正當理由。

不過，外國人在美國分娩本身，並不自動構成簽證欺詐。例如，已經在美國合法居住的外國人，在居留期間生育，與專門申請旅遊簽證赴美生育，並不是同一種情況。

而在調查過程中，外交官也受到一定限制。一名熟悉美國簽證審批程序的官員告訴《Politico》，領事官員在簽證面談時，通常不能直接詢問申請人是否懷孕，也不能僅憑申請人的外貌或懷孕跡象，就認定其赴美的主要目的是生育。但是，如果發現申請人曾表示來美國旅遊但實際上來美國生孩子、隱瞞重要事實或其他簽證違規問題，相關簽證仍可能被拒發或吊銷。

美國憲法第十四修正案確立了出生公民權原則。按照長期以來的法律解釋，絕大多數在美國出生、並受美國司法管轄的兒童，出生時即可取得美國公民身份。因此，即使父母被認定在申請美國簽證時存在欺詐或誤導行為，也不意味著孩子已經取得的美國公民身份會自動被取消。因此，此次追溯調查的主要風險集中在父母及其他涉事外國親屬的簽證資格，而不是直接撤銷在美國出生兒童的國籍。

隨著11月底審查期限臨近，這場追溯過去6年部分赴美生育記錄的調查，究竟還會導致多少簽證被吊銷，目前仍不得而知。

過去這些年，赴美生子在華人圈並不是什麼秘密，也確實有不少家庭通過這種方式讓孩子獲得美國國籍。如今，美國政府開始追溯調查過去的簽證和旅行記錄。對於曾經赴美生育的家庭來說，如果當年申請簽證時提供的訊息與實際赴美目的存在出入，建議儘早諮詢專業移民律師，了解可能面臨的風險及應對方式。

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