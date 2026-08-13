Karoline Leavitt月底離職　白宮發言人誰接班？美媒爆2熱門人選

美國白宮發言人（白宮新聞秘書）萊維特（Karoline Leavitt）12日傳出將於8月底離職的消息，震驚許多內部人士。對於誰將接替她站上新聞發布室講台，外界討論也再起。據外媒報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）尚未決定接任人選，但已有消息指出，可能的幾名繼任人選。



萊維特突傳離任 白宮接班人選受矚目

《紐約郵報》報道，28歲的萊維特被記者和官員普遍認為是特朗普的得力發言人，她以簡潔明確且充滿信念的方式捍衛特朗普政策，並頻繁主動發布消息，與拜登時期的發言人風格有所不同。由於她在任內表現穩定，外界原本認為她可能會繼續擔任特朗普第二任期的新聞秘書，因此離任消息也讓外界更加關注接替人選。

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）7月16日在白宮主持記者會（Reuters）

一名白宮消息人士透露，特朗普尚未決定接任人選。不過，知情人士表示，目前早期熱門人選包括新澤西州前代理聯邦檢察官、前特朗普律師哈巴（Alina Habba），以及布萊巴特新聞網（Breitbart News Network）華盛頓分社社長馬修・博伊爾（Matthew Boyle）。

哈巴曾擔任特朗普的辯護律師，多次代表特朗普接受媒體採訪。去年她曾短暫擔任白宮顧問，之後被特朗普任命為新澤西州首席檢察官。若由她接任，也將延續特朗普第一任期任用律師麥克納尼（Kayleigh McEnany）擔任新聞秘書的模式；另一名熱門人選博伊爾則是保守派媒體圈的重要人物，與特朗普關係密切，曾多次採訪特朗普。他在調查報道及追蹤特朗普政治活動方面經驗豐富，被認為熟悉如何處理公關挑戰。

報道指出，其他可能人選還包括前白宮通訊及人事副幕僚長布多維奇（Taylor Budowich），以及現任白宮通訊聯絡主任張振熙（Steven Cheung）。其中，張振熙目前已承擔部分新聞秘書職責，包括定期與記者接觸、提供資訊及協助引導報道方向。

【延伸閱讀】白宮記者晚宴槍擊案 遇刺柯克遺孀在場 崩潰痛哭稱「只想回家」（點擊放大瀏覽）

+ 4

此外，米勒（Katie Miller）、白宮首席副發言人凱莉（Anna Kelly）、美國國務院禮賓長克勞里（Monica Crowley）等人也被外界點名，其他可能人選還包括親特朗普評論員詹寧斯（Scott Jennings）及前亞利桑那州政治候選人萊克（Kari Lake）。

預測市場平台Kalshi的市場也在消化消息的過程中出現劇烈波動。特朗普的長期顧問傑森・米勒（Jason Miller）一度位居第二，僅次於哈巴，但隨著大額賭注下注，他的支持率逐漸下降；而美國交通部長的妻子、霍士新聞主持人達菲（Rachel Campos-Duffy）的支持率一度飆升至65%，之後洛杉磯市長候選人普拉特（Spencer Pratt）反超。報道指出，達菲和普拉特將會是一匹黑馬。

萊維特為照顧家庭離任 特朗普稱她是「最信任助手」

萊維特宣布離職，以便有更多時間照顧兩名年幼孩子，未來預計將轉任外部顧問。特朗普則在宣布消息時稱讚萊維特是他「最信任的助手」之一，也是「白宮新聞秘書辦公室史上最優秀的新聞秘書之一」。

【延伸閱讀】「蜜蜂龍捲風」襲白宮 數千蜜蜂包圍媒體區 記者倉皇逃命｜有片（點擊放大瀏覽）

+ 3

延伸閲讀：

愛國者飛彈快見底！澤倫斯基：若有美10%庫存可擋下俄所有飛彈

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】