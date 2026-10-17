美國對俄制裁法案措施生效前　特朗普豁免其中多項關稅及限制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月18日簽署了對俄羅斯制裁法案，該法案授權並要求美國總統在30日內落實相關措施。然而，他10月15日簽署行政命令，根據法案列明的豁免權，豁免其中多項對俄方的制裁、關稅及限制措施，並已向國會提交文件，證明相關豁免符合美國國家利益。



路透社報道，法案原本授權並要求美國總統在簽署法案30天內，對所有從俄羅斯進口至美國的商品從價關稅稅率提高至最高500%，以及對俄羅斯能源主要進口國和協助俄石油貿易規避制裁的國家加徵100%關稅。然而，特朗普已在行政命令中對相關措施作出豁免。

2026年10月13日，美國阿拉斯加州，總統特朗普（Donald Trump）出席一個競選集會發表演說時，在台上舉起雙拳。（Reuters）

另外，豁免還涉及針對俄羅斯央行、主要商業銀行、國企及政府官員的制裁，以及對俄投資及相關金融交易的限制。

報道指，特朗普未廢除該法案，而該行政命令也提到，美國此前依據其他法律及行政命令實施的對俄制裁仍然有效。

圖為路透社製作的以美國與俄羅斯的國旗作為背景的圖像，其中可見有「制裁」的文字。（Reuters）

特朗普此舉正值美俄關係回暖之際，他此前與俄方達成柴油協議，又加強對烏克蘭施壓，公開批評烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），甚至暗示烏方須要換一位新的領導人。