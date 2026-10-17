美中財金官員曼谷密談　促放行萬事達花旗　實現習特會承諾

美國財政部一名官員表示，美方本週在曼谷與中方舉行至少兩次雙邊會談，就萬事達卡及花旗集團在華市場准入向北京施壓，並指有關監管審批屬兩國元首9月會晤達成的協議一部分。



據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周五（10月16日）報道，財政部代表團由副部長布魯克（Francis Brooke）率領，在二十國集團財長會議及國際貨幣基金組織與世界銀行年會場邊，與中國人民銀行及財政部官員會談，議題包括萬事達卡、Visa及花旗的市場准入。

Visa和萬事達卡：In this photo illustration credit and debit cards are seen alongside pound coins on November 3, 2017 in Bristol, England. （Reuters）

會談緊隨中國10月13日批准Visa籌備全資境內銀行卡清算業務，Visa最多有一年時間準備，之後再申請經營牌照。消息指，萬事達卡現透過與網聯清算的合資公司處理人民幣卡支付，待批審批將容許其獨立經營；花旗正申請全資證券牌照，以在岸從事A股經紀、承銷、研究及自營交易，並計劃把中國證券部門人手增至約100人。

歐亞集團中國總監王丹（Dan Wang）認為，此舉顯示中美貿易環境仍然平穩，北京希望保持勢頭；向美資金融機構發牌屬市場准入上的有限讓步，但反映中國持續開放，應可略為提振投資者對中國資產的信心。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平預計11月在深圳舉行的亞太經合組織峰會第三度會面。