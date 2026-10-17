聯合國秘書長競選衝刺　哥斯達黎加前副總統暫居領先

聯合國新任秘書長競選進入關鍵階段，哥斯達黎加前副總統格林斯潘（Rebeca Grynspan）以微弱優勢暫居領先地位，但目前尚未出現明確的勝出者。



綜合新華社和路透社報道，聯合國安全理事會星期五（10月16日）就下一任聯合國秘書長遴選舉行第六輪意向性投票。

安理會當月輪值主席、希臘常駐聯合國代表巴爾塔（Aglaia Balta）在投票結束後說，投票結果將通過候選人推舉國通知各候選人。

安理會意向性投票採取閉門方式，只有安理會成員代表在場，投票結果不作官方記錄、不對外公布。

2026年10月，聯合國新任秘書長競選進入關鍵階段，哥斯達黎加前副總統格林斯潘（Rebeca Grynspan）以微弱優勢暫居領先地位（Reuters）

投票意向分別為「鼓勵」「勸阻」「不發表意見」。本輪意向性投票，五個安理會常任理事國首次使用與非常任理事國不同顏色的選票，以便確認五常中是否存在「勸阻」票。

在安理會意向性投票中，候選人必須獲得至少九票鼓勵，並且五常均不勸阻，方可獲得安理會推薦，經聯合國大會任命。

據知情人士向路透社透露，星期五意向性投票的局面並未發生根本變化。哥斯達黎加前副總統格林斯潘（Rebeca Grynspan）獲得了九張「鼓勵」票、五張「勸阻」票、一張「不發表意見」票；五張「勸阻」票裏，有兩張來自安理會常任理事國。

近幾個月進行的五次民意測驗中，有四次顯示70歲的格林斯潘處於微弱領先地位。

在8月份的一次測驗中，位居榜首的則是圭亞那常駐聯合國代表羅德里格斯-伯克特（Carolyn Rodrigues-Birkett）。

羅德里格斯-伯克特在星期五的投票中，獲得了八張「支持」票、六張「勸阻」票，以及一張「不發表意見」票；「勸阻」票中同樣有兩張來自常任理事國。

國際原子能機構總幹事格羅西也在競逐聯合國秘書長職位。他的得票情況與羅德里格斯-伯克特幾乎相同，但支持他的常任理事國數量少了一席。

2026年1月29日，美國紐約市，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國總部舉行新聞發布會，闡述2026年的工作重點。（Reuters）

下一任聯合國秘書長遴選於去年11月啟動。安理會前五輪意向性投票分別於7月30日、8月21日、9月18日、9月29日、10月7日舉行。目前下任聯合國秘書長共有七名候選人。

現任聯合國秘書長古特雷斯來自葡萄牙，2017年1月上任，2021年獲得連任，任期至今年12月31日。根據慣例，秘書長任期五年，可連任一次。

古特雷斯當選時，安理會共經過六輪意向性投票，才最終達成共識。

此外，在聯合國80多年的歷史上，還從未選出過女性秘書長。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

