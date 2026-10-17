揮國旗成罪？　印度蟑螂黨號召示威　青年領袖遭警拘捕

印度「蟑螂人民黨」青年運動領袖迪普凱（Abhijeet Dipke）10月16日在新德里號召示威前被警方拘留，其後被正式拘捕，成為當局鎮壓反政府示威的最新行動。



據《衛報》（The Guardian）周五（16日）報道，迪普凱號召支持者當晚在德里市中心示威並高舉印度國旗；警方大規模部署、向他發通知要求取消集會，當局更關閉示威所在的公園，他拒絕後在途中被扣。

影片所見，他被數十名警員帶走時高舉國旗，質問自己並無犯法。當地媒體稱他被捕是為防止破壞安寧，稍後將交特別行政法官處理；兩名同黨領袖本周因跳過封鎖線揮旗示威，被判囚五日，迪普凱因而再次號召民眾舉行抗議，他補充說：「如果揮舞印度國旗會讓你鋃鐺入獄，我們也做好了準備。」

2026年10月15日，印度新德里，蟑螂人民黨（CJP）創始人迪普凱在新聞發布會上發表講話時做出手勢。（Reuters）

蟑螂運動5月起源於網上諷刺，現已成為挑戰印度總理莫迪（Narendra Modi）政府12年執政的主要力量之一。過去一個月，其支持者聯同學生團體及反對黨在全國大城市示威，要求被指在選民名冊修訂中刪除1.3億個名字、向執政黨輸送利益的首席選舉專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）辭職，選舉委員會及印度人民黨否認指控。當局以禁制集會、部署數以萬計警力及上周末拘捕數千人應對。

周五仍有約2000人在康諾特廣場聚集揮旗，孟買、班加羅爾及巴特那亦有較小規模示威；執政黨稱運動意在破壞國家安寧，圖謀政變。