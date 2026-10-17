美國中期選舉｜司法部警告加州選務人員　處理疑非公民票或遭檢控

美國司法部警告加州地方選務人員，若處理及點算疑為非公民選民的選票，可能面臨刑事調查及檢控。信件在11月3日中期選舉不足三周前發出，進一步加劇特朗普政府與加州的對立。



美國全國廣播公司（NBC News）引述美聯社報道，司法部代理副部長麥科特（Trent McCotter）10月16日致函洛杉磯縣法律顧問辦公室，並抄送加州州務卿韋伯（Shirley Weber）及洛杉磯縣選舉登記官洛根（Dean Logan）。

美國司法部代理副部長麥科特（Trent McCotter）。（Reuters）

信中警告：「促成或忽視聯邦罪行的法律後果嚴重。非公民在聯邦選舉中投票屬聯邦罪行，明知而協助有關行為同樣違法。」

麥科特在信中續稱：「若有人明知而點算聯邦機構認定為非公民者所投的選票，他們可能成為聯邦罪行的協助及教唆者。」

此信發出前一日，特朗普政府入稟法院，要求加州在確認移民身份前，不得點算聯邦政府認定為「可能」非公民者的郵寄選票。

聯邦政府稱，一個受密碼保護的隨身碟載有2萬個名字，加州官員未在48小時限期內審閱。加州州務卿稱，聯邦政府未提供證據支持有關說法。

洛根回應指，其辦公室專注於舉行公平安全的選舉，強調選舉日僅餘18天，「司法部選擇就其未經核實的投票資格主張展開訴訟，現階段最好由法庭處理」。

特朗普周五晚在Truth Social分享相關報道連結，並稱：「他們全部都會坐很長時間的監。」