反穆斯林言論籠罩美中期選舉　特朗普劣勢下「炒冷飯」煽動恐懼？

美國中期選舉前夕，正競逐連任的明尼蘇達州索馬里裔民主黨聯邦眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）近日遭國土安全部突擊搜查住處，疑似與移民詐騙案有關，引發軒然大波。作為美國史上首批女性穆斯林國會議員及首位佩戴頭巾（Hijab）的國會議員，此次搜查事件引發了當地少數族裔對選前「反穆斯林」仇恨情緒急速升溫的擔憂。



特朗普政府對奧馬爾的政治攻擊由來已久。自她2019年於特朗普首個任期內就任議員不久，特朗普便不斷質疑其移民背景涉及詐騙。然而，相關的移民詐騙調查直到今年初才正式成形。

儘管司法部拒絕透露突擊搜查的詳情，但行動由國土安全部主導，足見案情與移民問題密切相關。霍士新聞（Fox News）等美媒指，奧馬爾在2000年透過其父親的入籍程序，自動獲得美國公民身份，但相關文件目前被指涉及造假成份。

知情人士透露，目前調查的核心在於，奧馬爾或其父親當年是否竄改其入籍申請表上的年齡，將她的實際年齡從代表成年人的18歲改為17歲，以規避本須額外進行的審查程序。一旦查實，她可能會面臨取消公民身份的程序。

隨着選舉臨近，特朗普近週頻頻提及針對奧馬爾的調查，並將今年初引發全國關注的明尼蘇達州索馬里裔福利詐騙案，與同為索馬里裔的奧馬爾強行掛鉤。

聯邦政府調查議員並不罕見，特朗普政府針對奧馬爾亦在預料之中，但此次搜查的異常之處在於其時機。多年來，聯邦政府一直遵循「60天沉默期」的政治慣例，即在選舉前60天內避免對候選人採取公開執法或調查行動，以避免干預選舉之嫌。政府此次在距離大選僅剩22天時採取行動，明顯打破了這一慣例。

2026年7月20日，美國民主黨籍眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）在明尼蘇達州副州長Peggy Flanagan的競選集會上發表演說。（Reuters）

據美國《華爾街日報》報道，特朗普政府正試圖透過證明奧馬爾在入籍過程中撒謊來取消其公民身份，如果得逞將再創下先例。

奧馬爾回應稱：「十年來，特朗普一直用毫無根據的謊言和抹黑來攻擊……這只是他政治恐嚇行動的最新升級。」由於其選區是民主黨的大票倉，預料她的連任不會受到太大影響。而且調查涉及近三十年前的文件，短期內也無法結案。特朗普此舉似乎意不在她本人，而是借題發揮，試圖在全國層面上將事件與「反穆斯林」情緒掛鉤。

「反穆斯林」論述漏洞百出？

奧馬爾住所遭搜查同日，特朗普前往中期選舉搖擺州俄亥俄州出席集會，為當地共和黨候選人助選。然而，他當日並未將重點放在正競逐連任的共和黨參議員赫斯特德（Jon Husted）身上。除了一如既往地誇耀政績外，他將另一個演說重點放在攻擊他口中的「伊斯蘭敵人」上。

特朗普坦言自己不清楚調查詳情，但將矛頭直指奧馬爾的移民背景。索馬里以遜尼派伊斯蘭教為國教，逾99%人口信奉伊斯蘭教。特朗普藉此斥責奧馬爾來自一個沒有法律、警察和軍隊的國家，並稱：「她居然在跟我們談論憲法權利，而她卻來自地球上最糟糕的國家之一。」

隨後，他依然沒有將集會焦點拉回俄亥俄州的選情，而是將矛頭轉向在關鍵搖擺州密歇根州出戰的民主黨參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed），斥責這名同樣信仰伊斯蘭教的候選人是「聖戰份子」。

與奧馬爾一樣，薩依德的穆斯林身份具有重要代表性；若能當選，他將成為美國首位穆斯林參議員。正因如此，自他8月贏得黨內初選以來，便面臨共和黨一系列帶有反穆斯林色彩的言論攻擊。

2026年8月6日，圖為美國民主黨密歇根州參議員初選獲勝者薩依德（Abdul El-Sayed，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）。（Reuters）

他的共和黨對手羅傑斯（Mike Rogers）在毫無證據的情況下，聲稱薩依德獲穆斯林「恐怖組織」資助；副總統萬斯（JD Vance）則指控薩依德支持「伊斯蘭律法」（Sharia law）。「對抗組織性仇恨中心」（CSOH）的研究顯示，在薩依德勝出初選後的一週內，點名他的反穆斯林帖文數量激增近1900%，從平均每日155條飆升至3000多條。

共和黨在選前煽動反穆斯林情緒的舉動不僅停留在言論層面。德州州長阿博特（Greg Abbott）自8月起積極推動所謂的「反對伊斯蘭律法」議程，包括指控當地兩個機場內由私人出資設立的「淨手設施」（Wudu stations，穆斯林禱告前的淨洗池）屬於非法的宗教特權，並以此威脅扣留州政府資金。德州共和黨甚至宣布，將反對「伊斯蘭律法」的決議納入其2026年黨綱與立法優先事項。

然而，共和黨的大部分指控其實都站不住腳。涉事機場澄清，相關設施屬於開放給所有旅客使用，不存在所謂的宗教特權。像奧馬爾和薩依德這類穆斯林政客多屬進步派左翼，根本不可能支持所謂的「伊斯蘭律法」。

有關支持反美或穆斯林恐怖主義的指控更是子虛烏有，反對美國發動伊朗戰爭的薩依德甚至坦言，他對伊朗神權政府前最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）之死感到慶幸，認為後者的確是個糟糕的人。

2026年9月5日，美國密歇根州，民主黨密歇根州參議員初選獲勝者薩依德（Abdul El-Sayed）的支持者聆聽薩依德在北美伊斯蘭協會第63屆年會上的演講。（Getty）

是策略抑或無奈之舉？

如此拙劣的指控，令人不禁質疑共和黨為何仍要將反穆斯林作為政治宣傳重點？這或許與共和黨的選情劣勢有關。不論是特朗普將造勢重點放在紅州，還是共和黨在9月舉辦該黨史上首次「中期大選黨代表大會」，面對幾乎篤定失去眾議院控制權、參議院選情依然不明朗的潛在大敗危機，共和黨只能依靠動員基督徒、保守派等基本盤選民來「止蝕」，煽動反穆斯林恐懼正是這一策略的環節之一。

皮尤研究中心（Pew Research Center）今年的一項調查顯示，早在2002年，有32%的共和黨潛在選民認為穆斯林比其他宗教信仰者更有可能鼓勵暴力；如今，持相同觀點的共和黨人比例已飆升至76%。

儘管9-11恐襲已過去多年，但「伊斯蘭恐怖主義」在美國保守派選民心中依然是強烈的情感觸發點。共和黨試圖將穆斯林描繪成企圖摧毀基督教等「傳統美國價值」的內部敵人，藉此喚醒白人、保守派選民的危機感與身份認同，進而達到催票效果。

然而，就本次中期選舉而言，與其說「炒作反穆斯林恐懼」是一種策略，倒不如說是共和黨的無奈之舉。除了煽動恐懼，特朗普還多次呼籲選民「假裝我在選票上」，希望共和黨選民將中期選舉視為對他個人的公投，以此動員基本盤。然而，當前幾乎所有涉及實質事項的議題皆對共和黨不利。

無論是民主黨還是共和黨選民，目前最關心的主要議題依然是高昂的生活成本。根據美媒10月的民調，特朗普在經濟問題上的整體支持率已跌至26%的新低，其中約65%的受訪者更認為特朗普經濟措施是導致高物價的罪魁禍首。

2026年10月10日，美國田納西州，總統特朗普（Donald Trump）在一個競選集會上發表講話並舉起雙拳。（Reuters）

在伊朗戰爭議題上，皮尤研究中心本月的民調顯示，絕大部分美國人依然反對特朗普發動戰爭，支持戰爭的受訪者比例由3月的37%降至33%。值得注意的是，促成這一降幅的完全是共和黨受訪者態度的轉變（支持率由67%降至63%）。雖然多數共和黨人仍支持伊朗戰爭，但他們對油價上漲及武器短缺的擔憂同時加劇，意味著這種「支持」已不再絕對。

即使是在特朗普過往最拿手的「移民問題」上，共和黨內部也出現了分歧。部份溫和派或面臨激烈選戰的共和黨人開始與白宮的大規模遣返政策保持距離。例如，佛羅里達州眾議員薩拉薩爾（María Elvira Salazar）公開批評執法過度，認為此舉背叛了拉丁裔選民的支持；代表農業州的共和黨人，則因地方產業面臨移民勞動力短缺而表露不安。

更甚的是，共和黨人在最近的助選集會上，甚至不得不聽着特朗普偏離既定議程，發表諸如為數據中心辯護等完全違背民意共識的「政治自殺」言論。

不論是特朗普多年來執着於奧馬爾的出身抑或最近不斷「炒冷飯」重複反穆斯林言論，反映了共和黨在面對總統民望低迷、內部存分歧的情況下，炒作反穆斯林情緒是其唯一能提出可凝聚內部共識的動員策略。