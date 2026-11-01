美國中期選舉國會爭奪戰：共和黨恐痛失拉丁裔選票成關鍵

美國中期選舉即將於11月3日舉行，將會決定未來兩年參議院及眾議院的控制權。美國全國廣播公司（NBC）報道，大多數拉丁裔選民考慮會在選舉中投民主黨，表示會對特朗普（Donald Trump）投反對票。



NBC報道，拉丁裔選民在2024年協助特朗普「重生」、再度當選總統，但如今他們在生活成本和移民等一系列關鍵問題下遠離特朗普。

在10月4日NBC和Telemundo（特萊蒙多電視網）公布的民調顯示，在受訪的800名拉丁裔選民中，約69%選民不滿意特朗普的表現，只有27%表示認可。

2025年6月26日，美國紐約市，一名聯邦移民執法人員在美國移民法庭的走廊巡邏。（Reuters）

在特定議題中，有78%選民不滿意特朗普解決生活成本的處理方式，同時有74%對他執政時的經濟狀況表示不滿意，約三分之二的選民將眼前的經濟狀況歸咎於特朗普，65%選民表示特朗普的經濟政策傷害他們，只有23%表示對他們有幫助。

在移民問題中，特朗普的移民政策，以及美國移民及海關執法局（U.S. Immigration and Customs Enforcement，簡稱 ICE）人員拘留無證移民的畫面，對拉丁裔產生負面印象。有67%選民認為特朗普政府在移民執法上做得「太過火」，22%的人認為做法「恰當」，而有9%選民則表示力度「還不夠」。

2026年10月14日喬治亞州亞特蘭大市的桑迪斯普林斯（Sandy Springs）公共圖書館投票站，選民排隊提前投票。（Reuters）

而在國會控制權中，約59%拉丁裔選民偏向民主黨（Democratic Party）掌控的國會，只有35%偏向由共和黨（Republican Party）掌控，民調表示大多數選民在國會選舉中的投票，是對特朗普表示反對的一種方式。

在該800名受訪拉丁裔選民中，墨西哥裔美國人佔約57%，波多黎各裔佔約14%；其中逾半數受訪者表示支持民主黨，31%選民表示會投給共和黨，而有16%則表示自己為獨立人士。