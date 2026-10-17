美國中期選舉｜選情不利　路透社：特朗普怪罪幕僚　下屬矛頭互指

美國中期選舉11月初舉行在即，共和黨選情不樂觀，路透社10月17日引述消息人士指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正將選舉策略失利歸咎於高級幕僚，質疑競選資金的使用，並指責選區劃分工作等。特朗普的幕僚們也把矛頭互相指向對方。



報道引述3位知曉內部討論情況的消息人士透露，特朗普指責其長期幕僚、負責超級政治行動委員會（Super PAC）「MAGA Inc.」的布萊爾（James Blair）在管理競選資金方面存在問題。另一方面，一些白宮官員和盟友則質疑白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）對政治操作的監管不力。

特朗普質疑為何競選支出未能提升共和黨在民調的支持率，其幕僚們也互相指責，其中一位消息人士稱，懷爾斯將矛頭指向布萊爾，至於布萊爾則指責白宮的法律事務團隊，消息人士形容「現在情況簡直就是一個自相殘殺的團隊」。

報道稱，布萊爾與團隊另一人拉西維塔（Chris LaCivita）10月初前往波斯尼亞和黑塞哥維那境內自治地區塞族共和國（Republika Srpska），事情曝光，《紐約時報》指兩人在當地選舉前為地區政府提供諮詢，並獲得豐厚報酬，此舉引致特朗普把不滿公開化，他在社交平台發文，與兩人撇清關係，稱他們只是外部顧問，並警告指若發現存在利益衝突，將立即解僱他們。

消息人士指，白宮高層官員也質疑為何布萊爾會在中期選舉最後衝刺階段去海外做其他工作，由於是懷爾斯在未告知特朗普的情況下批准布萊爾的行程，白宮官員不滿懷爾斯在監管上不力。

2026年10月16日，美國佐治亞州，總統特朗普（Donald Trump）為共和黨候選人出席競選集會。（Reuters）

這位美國總統10月16日在傳媒面前為懷爾斯辯護，指她聰明且強硬，表示她將繼續留任，「懷爾斯會留在這裡，而且會留很長一段時間。」

民調顯示，特朗普的支持率目前處於其總統任期內最低點，主要是因為選民擔憂高物價，並對美國在與伊朗相關衝突中的表現不滿。