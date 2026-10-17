法國料爆發大規模抗議　政府憂出現暴力事件

法國各地預計爆發由學生、工會和「黃背心」運動成員發起的大規模示威活動，抗議高物價以及日益瓦解的社會模式。

路透社報道，這場抗議預計當地時間星期六（10月17日）舉行，參與者可能達到數萬人。

這波示威潮始於9月，最初源於巴黎北部貧困郊區的一些高中，示威者當時抗議教師缺勤和學校設施破舊等問題。這種不滿情緒迅速演變成一場席捲全國的運動，旨在反對不平等、公共支出不足以及社會生活水平下降。

總統馬克龍的任期已進入最後階段，如今法國民意嚴重分裂，政治格局支離破碎。

投資者紛紛拋售法國國債，導致法國借貸成本飆升至20多年來最高水平，這也凸顯法國在整頓公共財政方面長期面臨的困境。

總理勒科爾尼星期四（15日）表明，當局擔心抗議期間會發生動亂。

「整個國家正處於一種疲憊的狀態。我們彷彿身處一場持續不斷的危機之中，生活充斥着戰爭、通貨膨脹，以及與購買力相關的問題。」

政府指責極左翼政黨不屈法國煽動抗議活動，但不屈法國予以否認。

2026年10月13日，法國巴黎，一名示威者者坐在地上，面對法國防暴警察。（Reuters）

極有聲望的極右翼反對黨國民聯盟黨魁巴爾代拉（Jordan Bardella）也說，預計周末的抗議活動會出現暴力事件。「我非常擔心，這對法國來說會是混亂的一天。」

勒科爾尼強調，當前的抗議活動是幾十年來最暴力的一次。自抗議開始以來，已有超過900名警察受傷。

與此同時，社媒上仍有呼籲以往抗議運動參與者加入此次行動的呼聲，似乎已見成效。人們擔心，這次抗議規模可能進一步擴大。

本文獲《聯合早報》授權轉載

