法國示威學生會稱48萬人上街　通貝里加入　警方出動水炮車｜有片

10月13日（周二），法國學生再次舉行全國示威活動，抗議教育環境惡劣，包括師資短缺和校舍破舊。據學生會表示，約48萬名示威者參與多地的抗議活動，瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）也現身巴黎聲援示威者。網上影片可見，大批示威者在巴黎與防暴警察發生激烈衝突，警方出動水炮車和發射催淚彈試圖驅散示威者。



防暴警察在巴黎出動水炮車驅散示威者：

法媒引述學生會表示，13日（周二）約有48萬人參加全國各地的示威活動。

法國內政部表示，13日全國範圍內的示威遊行共有16.15萬人參加，這一數字低於學生會早前公布的數字。

內政部稱，其中約有4.15萬人參加巴黎的示威活動。

據法媒報道，數以千計的示威者，他們主要是高中生、大學生和教師，在法國各地舉行遊行。

防暴警動用水炮車驅散示威者：

在斯特拉斯堡，示威者聚集在市中心的克萊貝爾廣場（Place Kléber），隨後展開遊行。

42歲的中學文學教師、教師工會成員Adeline Ferier表示，她參加示威「首先是為了支持她16歲的女兒」。

Ferier指：「我認為年輕人意識到不平等並採取行動是件好事。」她說，同時她也強烈批評了教育部長熱弗雷（Édouard Geffray）早前宣布的替代計劃。」

Ferier認為：「你不能一方面在預算中減少了1500個（代課老師）職位，另一方面又假裝能夠憑空變出3000個（代課老師）職位。」

瑞典「環保少女」通貝里加入聲援示威者：

瑞典「環保少女」通貝里在聖丹尼斯的一所高中外接受了記者的採訪。

通貝里表示：「年輕人沒有被納入討論。我們的未來正被竊取，而且正如我們在這裏看到的，學校沒有得到（政府）應有的投入。」

通貝里強調：「那麼，我們該怎麼辦？放棄嗎？當然不是。正如這裏的人們所說的：我們不會放棄，我們要為這個正在我們眼前被偷走的未來而戰。」並表示她「為法國學生感到無比自豪」。

巴黎有汽車被縱火 防暴警出動水炮車

2026年10月13日，法國巴黎，一名蒙面示威者手持法國國旗，當地警方在衝突中使用水砲鎮壓。（Reuters）

網上影片可見，位於巴黎第七區的沃邦廣場（Place Vauban）附近，有汽車被縱火；防暴警察出動水炮車試圖驅散示威者，有大量示威者聚集在廣場附近與警方對峙及發生碰撞。