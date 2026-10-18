馬斯克捐12億撐共和黨德州參議員候選人　民主黨塔拉里科民調領先

美國將於11月3日舉行中期選舉，民主黨力爭重奪參眾兩院的控制權，而德州參議員選舉是外界的焦點之一。美媒引述聯邦選舉委員會提交的新文件報道，全球首富、總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友馬斯克（Elon Musk）9月投入1.58億美元（約12.4億港元）支持德州的共和黨參議員候選人帕克斯頓（Ken Paxton）。與此同時，民主黨德州參議員候選人塔拉里科（James Talarico）暫時在多個民調中領先帕克斯頓。



據美媒報道，馬斯克在2024年的總統大選中捐了2.5億美元（約19.6億港元）支持特朗普。而在今年的中期選舉臨近之際，馬斯克再次扮演共和黨幕後的主要金主。

2026年10月8日，美國華盛頓，特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）出席在美國和平研究所舉行的一個公開活動。（Reuters）

據參議院領導基金會（Senate Leadership Fund，共和黨主要超級政治行動委員會，專注於參議院選舉）的第三季報告，馬斯克於9月9日捐贈了7,500萬美元（約5.9億港元），並於9月23日再次捐贈8,300萬美元（約6.5億港元）。

這筆高達1.58億美元（約12.4億港元）的捐款其後似乎直接流向了另一個名為「德州政治行動委員會」（Texas PAC）的組織。

該組織專門為競爭異常激烈的德州參議員選舉而成立，而馬斯克的眾多商業利益都集中在該州。

報道指，現居德州的馬斯克在該州建立了一個龐大的商業帝國，旗下SpaceX、特斯拉、X等企業的營運都集中在德州。 2024年，馬斯克將X和SpaceX的總部從加州遷至德州。

在競爭激烈的參議員席位爭奪戰中，獲得總統特朗普支持的德州總檢察長帕克斯頓挑戰民主黨候選人塔拉里科，該席位目前由共和黨參議員科寧（John Cornyn）佔據。

帕克斯頓在其政治生涯中多次面臨備受矚目的醜聞、刑事指控和彈劾程序，但在獲得特朗普公開表態支持後，他在今年5月的黨內初選擊敗科寧，贏得參選資格。

據《國會山報》報道，10月13和14日公布三項民調顯示，塔拉里科皆領先帕克斯頓。塔拉里科在這三個民調中，分別領先帕克斯頓2%至4%。

37歲的塔拉里科曾是公立學校教師；自2018年以來，塔拉里科出任德州眾議院議員，他在民主黨內屬進步派。塔拉里科因成功將基督信仰與個人政見結合，而備受美國媒體關注。