也門眾議長：埃及應避免介入沙特與胡塞武裝衝突
撰文：聯合早報
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也門眾議長拉伊（Yahya Ali al-Ra'i）呼籲，埃及不要軍事介入胡塞武裝與沙特阿拉伯之間不斷升級的衝突。
新華社引述胡塞武裝控制的馬西拉電視台報道，拉伊周六（10月17日）在致埃及眾議院議長巴達維（Hisham Badawi）的信中，呼籲開羅避免軍事介入，轉而支持通過政治途徑解決也門問題。
拉伊在信中指責，沙特放棄先前的緩和局勢努力，加大對胡塞武裝控制地區的軍事行動。他呼籲停止敵對行動，並尊重「也門的主權」。
拉伊警告，埃及若軍事介入，可能使衝突進一步複雜化，並對區域穩定造成影響。他也呼籲埃及秉持長期以來支持也門統一與穩定的立場。
這項呼籲發出之際，埃及眾議院正準備於周日（18日）下午1時召開緊急會議。會議應埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的要求舉行。
塞西周六較早時在一場軍事學院畢業典禮上說，埃及已準備好採取沙特要求的任何措施，以維護沙特的安全與主權，但強調有關行動必須獲得議會批准。
塞西也說，埃及無意介入地區戰爭，但如果沙特領導人提出要求，而沙特受到損害或安全與穩定受到威脅，開羅絕不會袖手旁觀。
他說，埃及若採取任何干預行動，目的都將嚴格限於防禦，而非發動戰爭。
伊朗重申願調解遭也門拒絕
另據法媒報道，沙特阿拉伯指責伊朗慫恿胡塞武裝近期升級衝突。
伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周六說，德黑蘭支持全面的政治進程，認為這是解決阿拉伯半島衝突唯一切實可行的可持續途徑，並重申伊朗願意在衝突雙方之間進行調解的提議。
伊朗副外長哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）此前曾指出，利雅得尚未回應伊朗的提議。
不過，也門外交部長祖巴（Afrah al-Zouba）周六發聲明，拒絕伊朗的提議，稱德黑蘭政權是參與對也門戰爭的一方，而非調解方。
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