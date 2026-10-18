也門眾議長：埃及應避免介入沙特與胡塞武裝衝突

也門眾議長拉伊（Yahya Ali al-Ra'i）呼籲，埃及不要軍事介入胡塞武裝與沙特阿拉伯之間不斷升級的衝突。



新華社引述胡塞武裝控制的馬西拉電視台報道，拉伊周六（10月17日）在致埃及眾議院議長巴達維（Hisham Badawi）的信中，呼籲開羅避免軍事介入，轉而支持通過政治途徑解決也門問題。

拉伊在信中指責，沙特放棄先前的緩和局勢努力，加大對胡塞武裝控制地區的軍事行動。他呼籲停止敵對行動，並尊重「也門的主權」。

拉伊警告，埃及若軍事介入，可能使衝突進一步複雜化，並對區域穩定造成影響。他也呼籲埃及秉持長期以來支持也門統一與穩定的立場。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

這項呼籲發出之際，埃及眾議院正準備於周日（18日）下午1時召開緊急會議。會議應埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）的要求舉行。

塞西周六較早時在一場軍事學院畢業典禮上說，埃及已準備好採取沙特要求的任何措施，以維護沙特的安全與主權，但強調有關行動必須獲得議會批准。

2026年8月16日，美國總統特朗普（Donald Trump） 的女婿庫什納（Jared Kushner）到訪埃及，與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）討論中東局勢，加沙停火協議的落實情況為會談重點。 （Egyptian Presidency / Handout/Anadolu via Getty Images）

塞西也說，埃及無意介入地區戰爭，但如果沙特領導人提出要求，而沙特受到損害或安全與穩定受到威脅，開羅絕不會袖手旁觀。

他說，埃及若採取任何干預行動，目的都將嚴格限於防禦，而非發動戰爭。

伊朗重申願調解遭也門拒絕

另據法媒報道，沙特阿拉伯指責伊朗慫恿胡塞武裝近期升級衝突。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周六說，德黑蘭支持全面的政治進程，認為這是解決阿拉伯半島衝突唯一切實可行的可持續途徑，並重申伊朗願意在衝突雙方之間進行調解的提議。

沙特主導的聯軍星期三晚說，對胡塞武裝發動大規模軍事行動，摧毀了82處軍事目標。圖為10月5日支持沙特的也門政府武裝人員開火攻擊針對伊朗支持的胡塞武裝。(Reuters)

伊朗副外長哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）此前曾指出，利雅得尚未回應伊朗的提議。

不過，也門外交部長祖巴（Afrah al-Zouba）周六發聲明，拒絕伊朗的提議，稱德黑蘭政權是參與對也門戰爭的一方，而非調解方。

本文獲《聯合早報》授權轉載

