斯里蘭卡全國停電六小時　 疑太陽能發電量過盛導致跳掣

斯里蘭卡國家電網疑因電力過載發生故障，導致全國陷入長達六小時的大停電。



法媒報道，故障發生在周六（10月17日）中午時分，直到傍晚，全國各地的電力供應才陸續恢復。

斯里蘭卡能源部長卡魯納蒂拉卡（Anura Karunathilaka）說，這場大停電的具體原因仍在調查中，但工程師懷疑，太陽能發電量可能超出了當時的實際用電需求，導致電網失衡跳閘。

當局當天多次呼籲屋頂太陽能系統業主，切斷系統與電網的連接以協助穩定電網後，供電系統才得以恢復運作。

斯里蘭卡電網曾在2025年2月的一個陽光明媚的周日發生過類似事故，當時同樣因太陽能發電量超過用電量而導致全島癱瘓，耗時六個多小時才恢復供電。

目前，斯里蘭卡的太陽能裝機容量略高於3000兆瓦（MW），而白天的用電需求介於2000兆瓦至2500兆瓦之間。

資料圖片：斯里蘭卡過去曾發生多次大停電，包括在2022年期間，當地每天長達13小時的停電，再加上經濟不景，引爆民眾不滿情緒，多地都有人上街抗議。（Getty）

斯里蘭卡政府此前推出的稅收優惠政策，鼓勵了許多消費者改用太陽能並將多餘電力賣回給電網，但這也造成了電力公司難以應對的電網不平衡問題。

儘管如此，政府仍計劃在三年內將太陽能發電能力提升至近4400兆瓦，比2024年大幅增長388%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

