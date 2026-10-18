加拿大艾伯塔軍事基地發生火災　國防部長指有傷亡惟事故原因不明

加拿大艾伯塔省（Alberta）東部小鎮溫賴特（Wainwright）一處軍事基地10月17日（周六）發生致命火災。國防部長麥堅迪（David McGuinty）未透露傷亡人數或起火原因，但表示火勢源於一場嚴重事故，並由於強風導致迅速蔓延，已造成人命傷亡。目前，相關部門正在對此火災進行調查。



美媒報道，艾伯塔省長戴思敏（Danielle Smith）稱這場災難「嚴重且令人痛心」，並表示它「影響了許多勇敢的軍人」。

加拿大廣播公司（CBC）指，目前政府尚未發布疏散令。當局已要求居民避開事發區域，保持道路暢通，而溫賴特健康中心則因為接收大批傷者而出現飽和，因此呼籲民眾除非有緊急醫療需求，就應該不要前往當地。

2026年5月22日，加拿大艾伯塔省（Alberta）省長戴思敏（Danielle Smith）在新聞發布會上回答記者提問。（Reuters）

麥堅迪在影片聲明中回答記者提問時表示，「在我擔任部長的短暫時間裏，我確實想不起發生過這樣的事件……我最近也想不起發生過類似的事件。」

反對黨領袖波利耶夫（Pierre Poilievre）也在社交媒體上發文稱，他已就火災事件與麥堅迪和總理卡尼（Mark Carney）進行交談，並感謝救援人員，同時寫道「請大家為溫賴特祈禱。」

報道提到，溫賴特基地在二戰後啟用，並在1950年代韓戰時為加拿大軍人提供實彈訓練，基地其後擴大規模，估計目前有690名軍人及300名平民員工在基地內生活。