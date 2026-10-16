中國擬管制AI等40項技術出口　商務部：不針對特定國家

中國商務部及科技部10月16日發布公告，就修訂《中國禁止出口限制出口技術目錄》公開徵求意見，擬對人工智能、生物醫藥及光伏三大領域40項關鍵技術實施出口管制，並即時採取出口前登記的臨時措施。



據中國商務部網站周五發布的公告，發言人稱此次修訂屬技術貿易管理的常態化工作，依法依規進行，不針對任何特定國家、地區或實體。40項擬增列技術中，禁止出口14項，包括人工智能驅動的惡意代碼生成與變異技術、細胞和基因治療技術工藝平台、鈣鈦礦及疊層電池組件生產技術等；限制出口26項，包括人工智能輔助漏洞挖掘、多晶矽工程技術等。

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商務部強調管理範圍精準有限，利用相關技術製造的產品不受規限；已開源或經學術論文公開的技術不納入管理，對開源合作、企業赴境外自建算力中心等情形適用自動許可，基本可即時報批即時出口。擬增列項目中人工智能佔23項，官方稱旨在防範技術濫用、確保其處於人類控制之下。

商務部並說明，大模型在海外本地化部署屬出口管理範圍，部署於風險可控的境外自有雲可獲自動許可；向境外提供API調用、網頁互動等服務則不受限。公告發布起至正式修訂實施前，出口所列技術須先在商務部平台登記。