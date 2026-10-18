萬斯藉法國暴力事件抨擊移民問題　警告此為民主黨政策前景

美國副總統萬斯（JD Vance）10月17日在社交媒體X上發文，將法國多地示威暴亂事件歸咎於移民問題，並將事件與美國即將到來的中期選舉掛鈎，聲稱相關現象是民主黨政策帶來的前景。



萬斯轉發一條利摩日市（Limoges）143年歷史的市政廳遭暴徒縱火燒毀的影片，稱：「西方自由主義者以多元化和同情心的名義，將第三世界引入法國和其他國家。他們忽視了同化和相容性的基本問題。」

他又強調：「我希望美國民眾能夠關注此事。這就是國會民主黨人希望為你們的國家創造的未來。」

法國的抗議活動原旨在反對不斷上漲的生活成本和日益惡化的公共服務，但目前在部分地區已逐漸演變成暴力事件。萬斯補充稱：「我祈禱法國這個美麗的國家，擁有如此優秀的人民，能夠阻止這場瘋狂的行徑，以免更多的地標性建築被燒毀。」

2026年10月8日，美國華盛頓，副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行的反詐騙措施新聞發布會上宣布有關H-1B簽證詐騙的聲明。（Reuters）

42歲的萬斯屬共和黨民族主義派系，長期批評歐洲寬鬆移民政策，過往亦曾在慕尼黑安全會議上向歐洲領袖提出相關警告，他現時被視為2028年美國總統大選潛在參選人。