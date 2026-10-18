法國街頭騷亂席捲巴黎　市民報警時在電話中哭泣

法國近期多個城市爆發騷亂，抗議生活成本上漲和公共服務下降的示威活動失控。據BFMTV電視台記者里澤（Dominique Rizet）10月17日引述一名熟識警察的說法報道，街頭騷亂席捲法國首都，巴黎市民打電話報警時在電話中哭泣。



里澤在該電視台節目中表示：「我認識的一名警察給我發來消息說，巴黎有人打電話到警察局，在電話裏哭泣。打電話的人被發生的一切徹底壓垮，當然也處於震驚之中。」

里澤還表示，周日（18日）法國將在「嚴重宿醉」中醒來，民眾將看到「滿目瘡痍的街道、破碎的櫥窗和滿地的玻璃碎片」。

2026年10月17日，法國巴黎，民眾參加由「黃背心」運動發起的全國性抗議活動，抗議生活成本和不斷上漲的燃料價格。圖為一名蒙面示威者坐在正在燃燒的路障前。（Reuters）

10月17日，法國各地爆發大規模抗議活動，反對生活成本上升和物價上漲。示威者與執法人員激烈衝突，騷亂、打砸和破壞行為隨之發生。警方對人群使用了催淚瓦斯、震爆彈和高壓水槍。

而法國利摩日市（Limoges）擁有143年歷史的市政廳10月17日，在遭暴徒縱火後幾乎倒塌。此外，在馬賽，身穿黑衣的示威者闖入市政廳，並在建築上噴上無政府主義的塗鴉；在里昂，示威者焚燒了該市的旅遊局。

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）表示，政府不會被暴力「嚇倒」，並將騷亂歸咎於「極左翼」和犯罪分子，而此時距離2027年的總統大選僅剩幾個月。