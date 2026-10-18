歐洲外交官約旦河西岸遭圍毆砸車　法國市長倒地美歐齊施壓以色列

以色列定居者於10月17日，在約旦河西岸巴勒斯坦村莊泰貝（Taybeh）附近，襲擊多名歐洲外交官，法國歐努瓦艾姆里（Aulnoye-Aymeries）市長博杜（Bernard Baudoux）等人都受傷，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）敦促以色列遏制西岸定居者暴力行為。



比利時外交部長普雷沃（Maxime Prevot）表示，在周六（17日）的事件中，定居者的目標包括比利時總領事、法國和波蘭外交官以及天主教代表，當中一名法國市長遇襲，一輛比利時車輛被損壞。

從現場活動人士分享的影片顯示，博杜坐在佈滿灰塵的地面上，並靠在一輛汽車上。另外有片段看到，現場有多個年輕的蒙面男子敲擊司機側的車窗，並要求出示身份，而其他蒙面男子則拿著棍棒在遠處前進。據活動人士表示，蒙面男子「威脅要殺死我們」。

法國歐努瓦艾姆里市長博杜向法媒表示，這次襲擊表明以色列政府對定居者暴力行為「持容忍態度」。另外普雷沃亦指，此次襲擊與以色列的「非法定居點政策」有關，並承諾推動歐盟進一步制裁。

法國外交部長巴羅（Jean-Noel Barrot）於社交平台X上發聲明，呼籲以色列拘捕「暴力襲擊」博杜的「極端定居者」，並將他們繩之以法：「他們必須停止這種暴力犯罪行為，並按照國際法規定保障平民安全。」

然而，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）則對歐洲外交官襲擊案提出質疑，並在X上表示，這些襲擊指控「未獲證實」，需要令人信服的證據。

魯比奧敦促以色列對定居者針對巴勒斯坦人及外國公民的暴力行為，採取更強硬的措施，並對早前《華盛頓郵報》記者萊文（Heidi Levine）遭到襲擊一事表示嚴正關切。