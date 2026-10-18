印尼野火持續　霧霾籠罩東南亞　刺激氧氣罩和空氣清新機銷售量

印尼焚燒森林持續多月，霧霾籠罩東南亞地區，逼使學校停課，罹患呼吸道疾病的機會大增。有銷售商表示，購買氧氣罩和空氣清新機的需求大增，許多家庭紛紛購買相關儀器以保持空氣清潔。



吉隆坡一間醫療設備公司AA Alive的銷售團隊成員菲道爾（Rafina Firdaus）表示，由於霧霾的影響，公司的銷量成長了35%。她表示在剛入行時，看到有那麼多病人需要氧氣罩感到震驚。

一名69歲病人諾爾（Md Noor Bin Bujang）已在醫院住了超過一個月，於周四（10月15日）收到他的第一台製氧機。他告訴法媒，如果沒有這台製氧設備，他會呼吸困難，尤其是在霧霾天氣下。

AA Alive公司目前每日交付約40台租賃設備，菲道爾（Firdaus）表示，公司能夠滿足霧霾造成的需求成長，是因為他們「每年都會遇到這種情況」。

有醫療設備銷售商表示，當地受到霧霾影響，醫療氧氣瓶和空氣清新機的銷量都錄得增長。（Getty Images）

區域消費電子連鎖零售商康德士（Courts）在一份聲明中表示，空氣清新機的銷量較去年同期成長了600%：「消費者越來越關注室內空氣質素，並積極尋求解決方案，以創造更健康、更舒適的家居環境。」

新加坡零售商Gain City亦指，公司也觀察到空氣清新機需求顯著成長。該零售商表示，最近數週內的銷量開始顯著攀升，尤其從10月9日起出現急劇增長，此後的銷量已達到8月初霧霾季開始時的九倍。

圖為2026年10月14日，印尼中加里曼丹省（Central Kalimantan）首府帕朗卡拉亞（Palangka Raya）受山火產生的煙霾影響，天空變成一片橙色。有民眾戴上口罩，於卡哈揚河（Kahayan River）旁邊拍照。（Reuters）

馬來西亞博特拉大學（UPM）環境與職業健康專家朱莉安娜教授（Prof. Dr. Juliana Jalaludin）表示，她擔心如果子孫後代反覆暴露於霧霾和空氣污染中，尤其是在兒童時期，他們可能會承受更重的呼吸系統疾病負擔：「關鍵在於現在就減少接觸，以保護兒童的健康，並防止對子孫後代造成長期影響。」